08 августа 2025 в 12:05

Раскрыто возможное место встречи Путина и Трампа

Путин и Трамп могут встретиться в одной из арабских стран

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в одном из арабских государств, передает ТАСС со ссылкой на источник. По его информации, такой вариант обсуждался сторонами.

Обсуждались возможности в одной из арабских стран, — сообщил журналистам собеседник.

Ранее украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США рассматривает возможность организации трехсторонней встречи с участием главы РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. По словам собеседников, переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя место их проведения пока не определено.

До этого помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Вашингтон и Москва договорились о встрече лидеров в ближайшие дни. Он рассказал, что в ходе визита в Москву спецпосланник главы США Стив Уиткофф затрагивал вопрос о проведении трехсторонней встречи с Украиной. Москва, по его словам, оставила предложение Вашингтона без комментариев.

