07 августа 2025 в 11:12

Раскрыта реакция РФ на идею провести встречу Путина, Трампа и Зеленского

Ушаков: РФ оставила без комментариев идею о встрече Путина, Трампа и Зеленского

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе визита в Москву затрагивал вопрос о проведении трехсторонней встречи с участием главы РФ Владимира Путина, хозяина Белого дома Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, заявил помощник российского президента по международным вопросам Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва оставила предложение Вашингтона без комментариев.

Что касается варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария, — пояснил он.

Ушаков подчеркнул, что российская сторона предложила Вашингтону сконцентрироваться на подготовке двусторонней встречи на высшем уровне с участием Путина и Трампа. По его словам, Кремль рассчитывает на успех и результативность этих переговоров.

Помощник российского лидера подчеркнул, что Москва и Вашингтон уже договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. По его словам, в настоящий момент Кремль и Белый дом обсуждают конкретные детали.

