На Украине заявили о подготовке Трампом встречи с Путиным и Зеленским

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность организации трехсторонней встречи с участием главы РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на источники. По словам собеседников, переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя место их проведения пока не определено.

В подтверждение этих данных журналисты сослались на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которая отметила, что Трамп открыт к диалогу с обоими лидерами. По ее словам, Вашингтон прорабатывает детали потенциальных встреч.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Вашингтон и Москва договорились о встрече лидеров в ближайшие дни. Он рассказал, что в ходе визита в Москву спецпосланник главы США Стив Уиткофф затрагивал вопрос о проведении трехсторонней встречи с Украиной. Москва, по его словам, оставила предложение Вашингтона без комментариев.

Тем временем профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что устранение глубинных причин конфликта является ключевым условием для достижения устойчивого мира на Украине. По его мнению, Вашингтону следует перестать рассматривать ситуацию как двустороннее противостояние между Москвой и Киевом.