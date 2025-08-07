Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 19:03

На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным

Профессор Дизен: долгосрочный мир на Украине требует устранения причин конфликта

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Устранение глубинных причин конфликта является ключевым условием для достижения устойчивого мира на Украине, высказал мнение профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети Х. По его мнению, Вашингтону следует перестать рассматривать ситуацию как двустороннее противостояние между Москвой и Киевом.

Есть основания для оптимизма, но Вашингтону следует перестать называть это просто конфликтом между Россией и Украиной. Необходимо более обширное урегулирование конфликта между НАТО и Россией, направленное на устранение коренных причин, — написал он.

Так Дизен прокомментировал ожидаемую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Норвежский профессор отметил, что только решение стратегических разногласий между Россией и НАТО может создать условия для подлинного урегулирования украинского кризиса.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Вашингтон и Москва договорились о встрече лидеров в ближайшие дни. Он рассказал, что в ходе визита в Москву спецпосланник главы США Стив Уиткофф затрагивал вопрос о проведении трехсторонней встречи с Украиной. Москва, по его словам, оставила предложение Вашингтона без комментариев.

Россия
Украина
США
Норвегия
Европа
переговоры
Дональд Трамп
Владимир Путин
встречи
