В США оценили вероятность победы Зеленского на выборах Экс-советник главы США Флинн: Зеленский проиграл бы на выборах президента

Глава Украины Владимир Зеленский проиграет президентские выборы в случае их честного проведения, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в интервью РИА Новости. При этом он подчеркнул, что очень хотел бы увидеть реальные выборы в этой стране.

Он (Зеленский. — NEWS.ru) проиграл бы, если бы были честные выборы, — сказал экс-советник американского лидера.

Ранее Зеленский сообщил о подготовке нормативной основы для организации выборов и референдума в условиях текущих боевых действий. По словам главы государства, необходимые законодательные инициативы уже разработаны.

Кроме того, замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что президент Украины под давлением американского коллеги Дональда Трампа согласился на проведение выборов для достижения перемирия на время избирательного процесса. По его мнению, этот период Киев намерен использовать для перевооружения и пополнения личного состава своих вооруженных сил.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что победивший на президентских выборах Украины в 2019 году Зеленский пришел к власти с мирными лозунгами, но затем продолжил нарушать минские договоренности. По словам Пескова, своими действиями украинский политик только приближал кризис.