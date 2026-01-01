Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 11:27

В США оценили вероятность победы Зеленского на выборах

Экс-советник главы США Флинн: Зеленский проиграл бы на выборах президента

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Глава Украины Владимир Зеленский проиграет президентские выборы в случае их честного проведения, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в интервью РИА Новости. При этом он подчеркнул, что очень хотел бы увидеть реальные выборы в этой стране.

Он (Зеленский. — NEWS.ru) проиграл бы, если бы были честные выборы, — сказал экс-советник американского лидера.

Ранее Зеленский сообщил о подготовке нормативной основы для организации выборов и референдума в условиях текущих боевых действий. По словам главы государства, необходимые законодательные инициативы уже разработаны.

Кроме того, замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что президент Украины под давлением американского коллеги Дональда Трампа согласился на проведение выборов для достижения перемирия на время избирательного процесса. По его мнению, этот период Киев намерен использовать для перевооружения и пополнения личного состава своих вооруженных сил.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что победивший на президентских выборах Украины в 2019 году Зеленский пришел к власти с мирными лозунгами, но затем продолжил нарушать минские договоренности. По словам Пескова, своими действиями украинский политик только приближал кризис.

Владимир Зеленский
Украина
выборы
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ублюдки на Украине»: Захарова об атаке ВСУ на Хорлы в новогоднюю ночь
Появились кадры, как неадекват в Петербурге набросился на таксиста
Россиянам рассказали, как победить «диктатуру маркетинга»
Забудьте о похмелье! Этот рецепт супа вернет вас к жизни за 15 минут
Военэксперт предложил изменить формат СВО после атаки ВСУ на кафе
Россиянам рассказали, как защитить кожу от зимних морозов
Сальдо предположил, кто стоит за новогодним ударом ВСУ
Раскрыто число жертв взрыва на популярном горнолыжном курорте
Появились первые фото с места удара ВСУ по Хорлам
Хорлы остаются под угрозой после смертельной атаки ВСУ в новогоднюю ночь
Стало известно, откуда прилетели ударившие по херсонскому кафе БПЛА ВСУ
Диетолог объяснил сильную тягу к сладкому и жирному
В США оценили вероятность победы Зеленского на выборах
Мирошник назвал атаку ВСУ по Хорлам преднамеренным актом терроризма
Экономист раскрыл, как избежать блокировок при переводах самому себе
Захарова сравнила атаку ВСУ под Херсоном со сжиганием людей в Хатыни
Раскрыты детали смерти актрисы Малющевой перед Новым годом
Как убрать синяки и отеки с глаз после праздников: пошаговая инструкция
Землетрясение произошло на Аляске в новогоднее утро
Хинштейн рассказал о бесчинствах ВСУ в новогоднюю ночь
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.