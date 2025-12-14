Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 14:56

«Пришел с лозунгами о мире»: украинцам напомнили о главной лжи Зеленского

Песков: пришедший к власти Зеленский продолжил нарушать минские договоренности

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency//Global Look Press
Выигравший президентские выборы на Украине в 2019 году Владимир Зеленский пришел к власти с лозунгами о мире, но вместо этого продолжил нарушать минские договоренности, заявил в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, политик своими действиями лишь приближал конфликт.

Когда Зеленский выиграл выборы <...>, он пришел с лозунгами о мире. Вместо этого он продолжил нарушать минские договоренности. <...> Стало очевидно, что никто не собирается [выполнять договоренности], — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков выразил мнение, что заявление Зеленского о готовности к проведению новых выборов на Украине прозвучало под прямым давлением Вашингтона. По его словам, получается «какое-то двойное дно».

До этого Зеленский подтвердил, что встретится со спецпосланником и старшим советником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Берлине 14 декабря. Он также анонсировал переговоры с немецким канцлером Фридрихом Мерцем и другими европейскими лидерами.

