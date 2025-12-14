Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 14:36

«Двойное дно»: Ушаков объяснил, почему Зеленский заговорил о выборах

Ушаков: заявление Зеленского о выборах прозвучало под давлением Вашингтона

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к проведению выборов прозвучало под прямым давлением Вашингтона, указал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным. До этого президент США Дональд Трамп публично заявил, что настало время для украинских выборов, передает ТАСС.

О выборах он заговорил тоже под давлением американских коллег. Какое-то двойное дно, — сказал помощник президента.

Ранее Ушаков заявил, что позиция Москвы по мирному урегулированию на Украине была изложена предельно ясно и понятна американским партнерам. По его словам, Россия пока не получила конкретных предложений от Евросоюза и Киева и не ожидает от них конструктивного вклада. В случае внесения ими правок в план у Москвы будут серьезные возражения, предупредил Ушаков.

Кроме того, помощник президента РФ сообщил, что Зеленский «на миллион процентов» не сможет вернуть Крым и добиться вступления Украины в НАТО. По его мнению, ни одна из данных целей не является достижимой.

Юрий Ушаков
США
Украина
выборы
Владимир Зеленский
