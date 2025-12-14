Ушаков раскрыл детали переговоров с США по Украине Ушаков: позиция России по миру на Украине была ясна США

Россия предельно ясно изложила свою позицию по мирному урегулированию на Украине, и она была понятна американской стороне, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, Москва пока не получала конкретных предложений от ЕС и Киева, однако ожидает, что их вклад вряд ли будет конструктивным, и в случае внесения ими изменений в план у России будут серьезные возражения.

Мы очень четко изложили нашу позицию, которая вроде была вполне понятна американцам, — сказал помощник президента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о существовании серьезных оснований для завершения боевых действий. По словам украинского главы, в настоящее время появляется шанс для политического разрешения кризиса.

Кроме того, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины крайне тяжелая, и у Киева не осталось даже гипотетических шансов на победу. По его мнению, в данных обстоятельствах сопротивление украинской стороны переговорам с Россией является абсурдным.