Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 12:02

Ушаков раскрыл детали переговоров с США по Украине

Ушаков: позиция России по миру на Украине была ясна США

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Россия предельно ясно изложила свою позицию по мирному урегулированию на Украине, и она была понятна американской стороне, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, Москва пока не получала конкретных предложений от ЕС и Киева, однако ожидает, что их вклад вряд ли будет конструктивным, и в случае внесения ими изменений в план у России будут серьезные возражения.

Мы очень четко изложили нашу позицию, которая вроде была вполне понятна американцам, — сказал помощник президента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о существовании серьезных оснований для завершения боевых действий. По словам украинского главы, в настоящее время появляется шанс для политического разрешения кризиса.

Кроме того, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины крайне тяжелая, и у Киева не осталось даже гипотетических шансов на победу. По его мнению, в данных обстоятельствах сопротивление украинской стороны переговорам с Россией является абсурдным.

Юрий Ушаков
Россия
США
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин
Более полутора тысяч домов в российском регионе остаются без света
Председатель Госдумы поздравил еврейскую общину с праздником
Лыжник Коростелев завоевал еще три квоты на участие в Олимпиаде-2026
Погода в Москве в понедельник, 15 декабря: ждать ли снегопада и холода
Стал известен победитель гонки преследования на этапе Кубка России
Песков напомнил Европе о фашизме и его реальной цене
Теракт в Сиднее 14 декабря: подробности, сколько погибло, что с россиянами
В Твери банк вернул россиянину переведенные мошенникам деньги
ПВО уничтожила над Россией 10 украинских БПЛА за четыре часа
Россияне были на пляже Сиднея с кровавой бойней
В Кремле отреагировали на заявление НАТО о подготовке к войне с Россией
Школьник пырнул одноклассника ножом в российском городе
Песков емко ответил на вопрос о призыве Рютте «сражаться с русскими»
Появилось видео, как безоружный прохожий обезвреживает стрелка в Сиднее
Российские войска оставили ВСУ без важного ресурса
Продюсер раскрыл, достигнет ли Маликов популярности Кадышевой у зумеров
Овечкин преодолел еще один важный рубеж в карьере
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожье
В Минобороны отчитались о работе ПВО за сутки
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.