«Миллион процентов»: помощник Путина жестко высказался о Крыме и НАТО Ушаков: Зеленский не сможет вернуть Крым и присоединить Украину к НАТО

Украинский глава Владимир Зеленский «на миллион процентов» не сможет вернуть Крым и обеспечить вступление Украины в НАТО, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его убеждению, ни одна из этих целей не будет достигнута.

Ничего из этого у него не получится. Насчет [возвращения] Крыма — это железобетонно, миллион процентов, что не получится. А насчет [вступления Украины в] НАТО, я думаю, тоже миллион процентов, что не получится, — высказался Ушаков.

Ранее помощник президента сообщил, что Москва предельно ясно изложила свою позицию по мирному урегулированию на Украине и она была понятна американским партнерам. По его словам, Россия пока не получала конкретных предложений от Евросоюза и Киева, ожидает, что их вклад вряд ли будет конструктивным, и в случае изменений с их стороны у РФ будут серьезные возражения.

Кроме того, Ушаков отметил, что разговоры о возможном урегулировании кризиса на Украине по «корейскому сценарию» никогда не велись. Он пояснил, что обсуждались различные варианты долгосрочного решения украинской проблемы, с которыми знакома американская сторона.