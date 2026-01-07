Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 11:11

Вкуснейшая мясная запеканка с картофелем — идеальный ужин за полчаса

Вкуснейшая мясная запеканка с картофелем Вкуснейшая мясная запеканка с картофелем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Запеканка на Рождество — отличный способ порадовать близких вкусным и сытным ужином. Эта картофельная запеканка с фаршем готовится быстро и просто, а аромат свежеприготовленного блюда создаст теплую атмосферу праздника.

Для рецепта возьмите: 500 г мясного фарша, 6–8 картофелин, 2 репчатые луковицы, морковь, 200 г сметаны, 150 г сыра твердого сорта, крупное яйцо, соль, перец и растительное масло. Очищенные клубни нашинкуйте кружочками. Луковицы и морковь жарьте на масле до мягкости, следом отправьте фарш и готовьте 7-8 минут, приправив солью и перцем. Форму для выпечки смажьте маслом, покройте дно половиной нарезанной картошки, затем выложите мясную смесь, а сверху — остаток картофеля, слегка посолите. Сметану смешайте с яйцом и залейте блюдо, посыпьте сыром. Запекайте 30 минут при 180 °C под фольгой, затем без нее еще 15–20 минут до золотистой корочки.

Такую запеканку на Рождество сплошное удовольствие подавать к столу, она согреет и порадует насыщенным вкусом.

Ранее мы поделились рецептом салата — сельдь под шубой с сейтаном.

Читайте также
Немецкая сказка к Рождеству: знаменитый дрезденский штоллен с изюмом и ромом — простые ингредиенты и легкая сборка
Общество
Немецкая сказка к Рождеству: знаменитый дрезденский штоллен с изюмом и ромом — простые ингредиенты и легкая сборка
Никакого теста! Готовлю пирог из капусты и яиц на сковороде: сытный и низкокалорийный
Общество
Никакого теста! Готовлю пирог из капусты и яиц на сковороде: сытный и низкокалорийный
Пышная и нежная творожная запеканка без муки — идеально к чаю и кофе, когда после Нового года не хочется ничего
Общество
Пышная и нежная творожная запеканка без муки — идеально к чаю и кофе, когда после Нового года не хочется ничего
Куриные котлетки — просто улет: я добавила 2 неожиданных ингредиента — теперь готовлю только так
Общество
Куриные котлетки — просто улет: я добавила 2 неожиданных ингредиента — теперь готовлю только так
Без мяса, но за уши не оттащишь: картофельные гнезда с грибами в чесночно-сметанном соусе
Общество
Без мяса, но за уши не оттащишь: картофельные гнезда с грибами в чесночно-сметанном соусе
рецепты
запеканки
запеканка
фарш
картофель
простые рецепты
Рождество
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ потеряли «Артура»
МО раскрыло цели новых ударов ВС России на Украине
ВС России впервые уничтожили смертоносную украинскую РСЗО
Рубио раскрыл планы США на Гренландию
Новогодняя елка стала причиной сильного пожара в 17-этажном доме
Появилось фото полностью обнаженной Сидни Суини
Самый светлый праздник: как россияне встретили Рождество
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 января: где сбои в России
Протестующие в Иране взяли власть в свои руки сразу в двух городах
Многодетные родители отравились угарным газом на фестивале сидра и умерли
«Нас разыгрывают?»: Загитова засветила кольцо на безымянном пальце
Российский альпинист покорил семь высочайших вершин мира в 2026 году
Фон дер Ляйен стала фигурантом судебного разбирательства
Легковой автомобиль попал под поезд на юге Сахалина
Швеция обозначила условие передачи Украине истребителей Gripen
Поставивших на вторжение США в Венесуэлу лудоманов «оставили с носом»
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за снегопада
Политолог ответил, почему США отказались гарантировать безопасность Украины
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 7 января, фото, видео
Константиновка, Липцы, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 января
Дальше
Самое популярное
Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.