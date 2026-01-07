Вкуснейшая мясная запеканка с картофелем — идеальный ужин за полчаса

Запеканка на Рождество — отличный способ порадовать близких вкусным и сытным ужином. Эта картофельная запеканка с фаршем готовится быстро и просто, а аромат свежеприготовленного блюда создаст теплую атмосферу праздника.

Для рецепта возьмите: 500 г мясного фарша, 6–8 картофелин, 2 репчатые луковицы, морковь, 200 г сметаны, 150 г сыра твердого сорта, крупное яйцо, соль, перец и растительное масло. Очищенные клубни нашинкуйте кружочками. Луковицы и морковь жарьте на масле до мягкости, следом отправьте фарш и готовьте 7-8 минут, приправив солью и перцем. Форму для выпечки смажьте маслом, покройте дно половиной нарезанной картошки, затем выложите мясную смесь, а сверху — остаток картофеля, слегка посолите. Сметану смешайте с яйцом и залейте блюдо, посыпьте сыром. Запекайте 30 минут при 180 °C под фольгой, затем без нее еще 15–20 минут до золотистой корочки.

Такую запеканку на Рождество сплошное удовольствие подавать к столу, она согреет и порадует насыщенным вкусом.

