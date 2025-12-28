Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 12:45

Минтай в сырно-сметанном соусе — простая и невероятно вкусная запеканка для семейного ужина

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Секрет этой запеканки — в трехслойной структуре. Рыба остается влажной и слоистой, лук дает сладковатую ароматную основу, а заливка из сметаны, сыра и яиц, запекаясь, образует нежную, слегка подрумяненную корочку, которая надежно сохраняет всю сочность внутри.

Две крупные луковицы нарезаю полукольцами и обжариваю на растительном масле до мягкости и золотистого цвета. Филе белой рыбы, например минтая или трески (600 г), нарезаю порционными кусками. В смазанную маслом форму для запекания выкладываю ровным слоем обжаренный лук. Сверху размещаю кусочки рыбы, слегка солю и перчу их. Для заливки в миске смешиваю сметану (200 г), мелко натертый твердый сыр (150 г), три яйца, добавляю соль и черный перец по вкусу. Все тщательно взбиваю вилкой или венчиком до однородности. Полученной смесью равномерно заливаю рыбу с луком. Ставлю форму в разогретую до 180 °C духовку и запекаю 25–30 минут, пока поверхность не покроется ровной золотистой корочкой, а рыба внутри не станет непрозрачной. Готовой запеканке даю постоять в форме 10–15 минут, затем нарезаю на порции и подаю.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
Читайте также
Такая картошечка — настоящее спасение к ужину: готовлю в духовке под сливочно-сырной корочкой
Общество
Такая картошечка — настоящее спасение к ужину: готовлю в духовке под сливочно-сырной корочкой
К Новому году яйца не фарширую — готовлю классическую шотландскую закуску: всего 30 минут для идеального блюда
Общество
К Новому году яйца не фарширую — готовлю классическую шотландскую закуску: всего 30 минут для идеального блюда
Готовим мясо в тесте: запекается со всеми соками и ароматами — вкус и праздничный вид гарантированы
Общество
Готовим мясо в тесте: запекается со всеми соками и ароматами — вкус и праздничный вид гарантированы
Два салата, пока часы бьют 12: воздушный салат «Суфле» из печени и хрустящий «Вальдорф» — ярко и вкусно
Общество
Два салата, пока часы бьют 12: воздушный салат «Суфле» из печени и хрустящий «Вальдорф» — ярко и вкусно
Классика на Новый год — блины с красной рыбой и икрой: блинные роллы с лососем
Общество
Классика на Новый год — блины с красной рыбой и икрой: блинные роллы с лососем
еда
рецепты
рыба
минтай
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодой человек загадочно умер недалеко от Госдумы
В Москве простились с основательницей РЕН ТВ Лесневской: кадры церемонии
Финляндия приняла на себя сносящий самолеты снежный удар
Гроб с Лесневской привезли на Даниловское кладбище в Москве
Костомаров поделился фото с женой из Сочи
«Чудо природы»: режиссер Житинкин о феномене ушедшей Брижит Бардо
Патриарх Кирилл наградил Захарову церковным орденом
Умерла Брижит Бардо: фото актрисы на экране и в жизни
Огромный обувной склад загорелся под Тверью
Появилась новая информация о жутком пожаре в автосервисе в Сочи
Младенец и трое взрослых попали в массовое ДТП под Екатеринбургом
Смерть единственного сына, травля, Пугачева: как живет Ирина Понаровская
В Петербурге полиция поймала «спортсменов» после массовой драки
Охоту кровожадных китов-убийц на пингвина сняли на видео
Новое в 2026 году: какие дорожные знаки появятся в России с 1 января?
Робот-боец ударил инженера ногой в пах и попал на видео
В НЦ «Россия» состоялась премьера революционного спектакля будущего
ФНС включила Моргенштерну новый долговой «бит»
Россиянин получил полгода колонии строгого режима из-за колбасы
На Украине ТЦК появятся даже в селах
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.