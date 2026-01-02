Новый год — 2026
Пышная и нежная творожная запеканка без муки — идеально к чаю и кофе, когда после Нового года не хочется ничего

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
После праздников особенно тянет на простые и лёгкие десерты без лишней сладости и тяжести. Эта творожная запеканка получается воздушной, мягкой и очень нежной, несмотря на минимальный состав. Отличный вариант для спокойного завтрака или уютного чаепития.

Ингредиенты: творог 5% — 750 г, яйца — 6 шт., сахар — ½ стакана (250 мл), соль — щепотка, манная крупа — 1 ст. л., масло — для смазывания формы.

Приготовление: творог, яйца, сахар и соль пробивают погружным блендером до полностью однородной, гладкой массы, затем добавляют манку и ещё раз хорошо взбивают. Смесь оставляют постоять 15–20 минут, чтобы манка набухла, после чего перекладывают её в форму, смазанную маслом, аккуратно разравнивают поверхность и отправляют в заранее разогретую духовку. Запекают при температуре 170 °C около 40 минут до лёгкой золотистой корочки. Готовой запеканке дают немного остыть, после чего нарезают и подают к столу.

Ранее мы делились рецептом творожных пышек на завтрак и к чаю. Простой рецепт вместо сырников, когда не хочется их лепить.

