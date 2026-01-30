Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 02:02

Американским компаниям разрешили торговать нефтью из Венесуэлы

Минфин США разрешил американским компаниям любые операции с нефтью из Венесуэлы

Минфин США Минфин США Фото: Global Look Press/Xinhua/Bao Dandan/
Администрация США разрешила операции с венесуэльской нефтью для американских компаний, следует из документа Минфина. Разрешение является частью сделки по обеспечению демократических выборов в Венесуэле и касается только юридических лиц, зарегистрированных в Штатах.

Министерство финансов США выпустило лицензию, разрешающую ранее запрещенные сделки с нефтяным сектором Венесуэлы. Под действие разрешения подпадают добыча, экспорт, продажа и транспортировка сырья венесуэльского происхождения. Но все операции должны осуществляться компанией, инкорпорированной в США.

Все операции, запрещенные положением о санкциях в отношении Венесуэлы, включая <…> ее переработку, разрешены, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа готова вновь применить силу в отношении Венесуэлы, чтобы принудить ее к сотрудничеству. Как заявил американский госсекретарь Марко Рубио, Вашингтон пойдет на такие меры лишь в том случае, если другие методы окажутся неэффективными. Он выразил надежду, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес поспособствует продвижению американских интересов в регионе.

