«Никакой экзотики»: в МИД РФ прояснили ситуацию с послом ЕС в Москве МИД России: должность посла ЕС в Москве ликвидирована не будет

Россия не планирует упразднять должность постоянного представителя Евросоюза в столице, заявил ТАСС директор департамента европейских проблем внешнеполитического ведомства Владислав Масленников. Несмотря на разрушительную деятельность Запада, Москва привержена прагматичному диалогу, добавил он.

Российские власти не рассматривают «какие-либо экзотические или нестандартные варианты» диппредставительства ЕС в стране, пояснил Масленников. Однако основой позиции РФ остается стремление к равноправному сотрудничеству.

Российская Федерация <…> стремится выстраивать взаимодействие со всеми зарубежными странами и организациями на прагматичной, взаимовыгодной и равноправной основе. <…> Инициативно закрываться от кого бы то ни было наша страна не намерена, — отметил Масленников.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство Евросоюза состоит из малограмотных и некомпетентных функционеров. Нынешние представители ЕС не способны адекватно оценивать современные процессы и смотреть в будущее, подчеркнул официальный представитель Кремля.