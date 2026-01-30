Зимняя Олимпиада — 2026
Глава аппарата Белого дома получил записку с упоминанием Путина

Уиткофф на заседании передал главе аппарата Белого дома Уайлс записку о Путине

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф вручил главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс записку, содержащую упоминание о российском лидере Владимире Путине. Произошло это во время заседания кабинета министров Соединенных Штатов.

Как уточнили в пресс-пуле Белого дома, Уиткофф передал записку с дополнительными подробностями Уайлс. Содержание касалось недавнего разговора спецпосланника с президентом России. Представители СМИ смогли рассмотреть лишь отдельные элементы документа. Основные моменты остались неразборчивыми.

Журналисты не смогли разобрать точную формулировку, только фамилию «Путин», — указано в сообщении.

Путин неоднократно отмечал, что позитивно оценивает миротворческие усилия администрации Трампа и его команды, в которую входит и Уиткофф. Данный эпизод подчеркивает продолжение диалога между двумя странами на высоком уровне, даже несмотря на отсутствие публичных деталей.

Ранее Трамп заявил, что лично просил российского лидера о недельном прекращении ударов по Киеву и другим украинским городам. На встрече со своей администрацией он уточнил, что просьба была связана с сильными холодами.

