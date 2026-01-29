Зимняя Олимпиада — 2026
Трамп заявил о личной договоренности с Путиным насчет ударов по Киеву

Трамп заявил, что обращался к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп утверждает, что лично просил российского лидера Владимира Путина о недельном прекращении ударов по Киеву и другим украинским городам. На встрече со своей администрацией он уточнил, что просьба была связана с сильными холодами. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Белого дома.

Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод. <…> Я лично попросил президента Путина на неделю прекратить огонь по Киеву и другим городам. И он согласился это сделать. И, должен вам сказать, это было очень приятно, — сказал Трамп.

Ранее глава Белого дома сообщил, что на мирных переговорах по урегулированию украинского конфликта наблюдается большой прогресс. Свою оценку он дал, обращаясь непосредственно к спецпосланнику Стиву Уиткоффу, который участвовал в трехсторонней встрече в Абу-Даби.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговоры по Украине — это только начало рабочего процесса. Он подчеркнул, что обсуждение отдельных пунктов повестки без общей картины некорректно.

