CAS отказался рассматривать апелляцию российского лыжника

Специальная олимпийская комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) отказалась рассматривать апелляцию российского лыжника Александра Большунова по вопросу нейтрального статуса, говорится в сообщении пресс-службы инстанции. Причиной стало нарушение установленных сроков подачи жалобы. Это решение закрывает для спортсмена возможность участия в Олимпийских играх 2026 года.

Трехкратный олимпийский чемпион оспаривал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) от 24 декабря 2025 года. Однако его заявление поступило в CAS 28 января 2026 года. Согласно регламенту, выездная панель суда рассматривает только те споры, которые возникли во время Игр или в десятидневный срок до церемонии открытия Олимпиады.

Чтобы дело подпадало под юрисдикцию комиссии, спор должен был возникнуть до 27 января. Следовательно, дело не могло быть рассмотрено комиссией, поскольку оно было подано вне ее юрисдикции, — говорится в публикации.

Ранее серебряный призер ОИ-2014 Максим Вылегжанин отметил, что трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов мог бы добиться успеха на Играх в Милане. Он добавил, что у спортсмена большой опыт и хорошая форма.