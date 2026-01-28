Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам к супу. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрой закуски, дополнения к обеду или вечернего перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, с невероятно хрустящей корочкой и ароматом чеснока лепешки, внутри нежные и сырные, с ярким пикантным вкусом.

Для приготовления вам понадобится: 3-4 крупные картофелины, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, 2 ст.л. муки, соль, молотый черный перец, паприка, растительное масло. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Тщательно отожмите лишний сок через марлю или руками — это главный секрет хруста. Добавьте тертый сыр, давленый чеснок, яйцо, муку, соль, перец и паприку. Хорошо перемешайте. Противень застелите пергаментом и смажьте маслом. Столовой ложкой выложите массу, формируя небольшие плоские лепешки-«монетки». Сверху слегка сбрызните маслом. Запекайте 20-25 минут в разогретой до 200°C духовке до золотистого цвета, затем переверните и запеките еще 5-7 минут. Подавайте горячими со сметаной или вашим любимым соусом.

