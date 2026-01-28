Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Блины с печенью без горечи: мягкая нежная начинка, которая тает во рту. Секрет в молоке — попробуйте к Масленице!

Эта начинка — для тех, кто ценит основательность. Печень, тушенная с луком и морковью и превращенная в бархатистый паштет, дарит блинам глубокий насыщенный вкус и делает их по-настоящему питательными.

Для начинки беру 500 граммов говяжьей или куриной печени, тщательно промываю, удаляю пленки и протоки. Нарезаю печень на кусочки и заливаю на 30–40 минут молоком или сливками — это уберет возможную горечь. Пока печень вымачивается, крупную луковицу и морковь мелко нарезаю (лук кубиком, морковь трем на терке). На сковороде с разогретым растительным маслом обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю морковь и пассерую до мягкости.

Отмоченную печень обсушиваю бумажным полотенцем, добавляю к овощам и обжариваю на сильном огне 4-5 минут, постоянно помешивая, до изменения цвета. Затем вливаю в сковороду 3-4 столовые ложки воды или бульона, уменьшаю огонь, накрываю крышкой и тушу около 10–15 минут до полной готовности печени. В конце солю, перчу по вкусу, добавляю щепотку молотого мускатного ореха для аромата. Даю массе немного остыть, затем перекладываю ее в чашу блендера, добавляю 50–70 граммов мягкого сливочного масла и измельчаю до состояния однородного нежного паштета.

При необходимости можно добавить еще масла для большей пластичности. Начинка готова. Ее можно намазывать на теплые блины и заворачивать их рулетом или трубочкой.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

