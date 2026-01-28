В России поиск запретного контента доверят «роботу»

В России планируется внедрение искусственного интеллекта для выявления контента, содержащего ЛГБТ-тематику (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), заявил NEWS.ru директор по ИИ-продуктам ООО «Оператор Газпром ИД» Павел Боюка. По его словам, российская платформа Video Tagging System существенно улучшит работу модераторов в цифровом пространстве.

Отечественная ИИ-платформа VTS обеспечивает автоматическую модерацию видео-, аудио- и текстового контента. Она снижает регуляторные, юридические и репутационные риски цифровых платформ и повышает эффективность работы модераторских команд более чем в 10 раз. Робот оптимизирован для выявления контента с нецензурной лексикой, пропагандой наркотиков, а также материалов, подпадающих под ограничения по ЛГБТ, — поделился Боюка.

Он подчеркнул, что система VTS, используя свыше 15 нейросетевых моделей, способна анализировать объекты и действия, распознавать речь и эмоции, обрабатывать текстовые и графические данные, а также выявлять структуру видеомонтажа. По словам эксперта, это позволяет создавать точную разметку нарушений с указанием временных меток, что значительно ускоряет процесс проверки.

VTS поддерживает готовые правила модерации и настраиваемые пользовательские сценарии под требования платформы. Решения могут блокироваться автоматически или передаваться модератору для финального контроля. Использование Zero-Shot-подхода и каскадных моделей с перекрестной валидацией обеспечивает запуск новых сценариев без дообучения, снижает количество ложных срабатываний и гарантирует стабильное качество на больших объемах данных, — добавил Боюка.

Ранее сообщалось, что более 92% жителей России проявляют интерес к искусственному интеллекту. При этом 74% опрошенных время от времени ищут информацию о нейросетях.