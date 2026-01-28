Наследство на пенсионные накопления: кому положено, как оформить

Пенсионные накопления — это не только будущая ежемесячная выплата, но и личные сбережения гражданина, которые могут быть унаследованы. Если человек не дожил до момента их получения или не израсходовал все средства, они могут перейти родственникам. О том, кто имеет приоритетное право на эти деньги, куда обращаться за наследством и какие документы потребуются, — в материале NEWS.ru.

Что такое пенсионные накопления

Важно сразу разделить понятия. Будущая пенсия каждого человека состоит из двух частей — страховой и накопительной. Страховая пенсия по наследству не передается. А вот пенсионные накопления — это реальные деньги, сформированные до 2014 года (или позже — для тех, кто сознательно делал взносы). Они могут храниться в Социальном фонде России (СФР) или в негосударственном пенсионном фонде (НПФ).

Накопительная пенсия с 2002 по 2014 год формировалась за счет отчислений работодателей (6% от зарплаты) и добровольных взносов граждан, позднее — только за счет самостоятельного пополнения. По умолчанию все средства, отчисляемые на пенсионное обеспечение, хранятся в СФР. Но при желании накопительную часть можно перевести в НПФ.

По наступлении пенсионного возраста человек мог получить эти средства с процентами единоразовой выплатой или в виде прибавки к государственной пенсии. Вот эта накопительная пенсия является наследственным имуществом, и ее можно получить за умершего родственника.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Кто может получить пенсионные накопления по наследству

Порядок наследования здесь особый и несколько отличается от общегражданского. Существует два ключевых пути.

Первый — по заявлению о распределении средств. Это самый приоритетный вариант. Если при жизни человек подавал в СФР или НПФ специальное заявление, где точно указал своих правопреемников (например, 50% — супруге, 50% — дочери), то выплата пройдет строго по этому распоряжению.

Застрахованное лицо может указать любых людей, включая тех, кто не связан с ним кровным родством, отмечает в беседе с NEWS.ru преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

Второй путь — по закону (если заявления не было). В этом случае деньги распределяются между родственниками в строгой очередности: первая и главная очередь — дети (в том числе усыновленные), супруг(а) и родители (усыновители), вторая очередь — братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Дальнейшее наследование осуществляется в соответствии с правилами главы 63 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), говорит Палюлин.

Важно: все деньги делятся поровну между всеми, кто имеет на них право в одной очереди. Например, если правопреемники первой очереди — двое детей, то каждый получит по 50%. Изменить это правило может только сам человек при жизни, написав специальное заявление, продолжает юрист.

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

При этом важно понимать, что не наследуются страховая пенсия (ежемесячные выплаты по старости, инвалидности и т. п.) и накопленные средства, которые уже были выплачены умершему (полученные им лично выплаты), обращает внимание NEWS.ru автор Telegram-канала «На мушке» адвокат Юлия Мухина.

По словам Палюлина, средства материнского капитала, направленные на формирование будущих пенсионных накоплений, также не подлежат передаче правопреемникам. «Они остаются в составе государственного резерва и используются исключительно для целей социальной поддержки семей с детьми», — уточняет эксперт.

Как быть, если пенсию уже назначили и есть накопления

При оформлении страховой пенсии по старости у человека есть право выбора, что делать с накопленной суммой в СФР или НПФ. Вариантов, по сути, три, и у каждого свои последствия. Можно забрать все деньги разом — это единовременная выплата. Можно растянуть получение на определенный срок, но не менее 10 лет — это срочная выплата. Или же оформить пожизненную прибавку к основной пенсии, которая будет идти до конца дней, — это бессрочная выплата.

Судьба недополученных денег напрямую зависит от того, какой путь был выбран. Например, если человек сделал свой выбор в пользу срочной выплаты и, к сожалению, не дожил до конца выбранного срока, то невыплаченный остаток перейдет членам семьи, проживавшим вместе с ним, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от места жительства, рассказывает Палюлин.

Если такие лица отсутствуют, сумма включается в общую массу наследства.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Та же логика работает с единовременной выплатой: если она оформлена, но не получена, средства все равно достанутся правопреемникам. А вот с бессрочной, пожизненной пенсией все иначе — она наследованию не подлежит. После смерти пенсионера эти выплаты просто прекращаются, и передать остаток родным будет уже невозможно.

Как получить пенсионные накопления по наследству

В первую очередь нужно выяснить, где хранились накопления: в СФР или в конкретном НПФ. Подсказками могут быть трудовая книжка (узнать последнего работодателя, который делал отчисления), сохраненные письма или договоры от фонда. Точную информацию можно получить, подав запрос через «Госуслуги» или лично в клиентской службе СФР.

При обращении за средствами в СФР потребуются: паспорт заявителя, свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родство, или копия завещания, СНИЛС умершего и реквизиты банковского счета для перевода средств. Аналогичный перечень документов необходим при обращении в НПФ, дополнительно желательно приложить договор с фондом. По словам Антона Палюлина, документы должны быть представлены в оригинале либо в виде заверенных нотариусом копий.

Закон устанавливает для обращения за пенсионными накоплениями тот же шестимесячный срок, что и для принятия обычного наследства. Отсчет начинается со дня смерти родственника, уточняет Юлия Мухина. Если пропустить этот период, право на выплату можно восстановить только в судебном порядке. Для этого придется предоставить суду убедительные доказательства того, что срок был пропущен по уважительной причине (болезнь, длительное отсутствие и т. п.).

«Судебная практика показывает, что суды идут навстречу, если пропуск обоснован доказательствами. Это могут быть, к примеру, медицинские справки, документы о выезде в командировку и так далее», — отмечает эксперт.

Читайте также:

Накопительная часть пенсии: сколько выплатят в 2026 году, как получить

Пенсии многодетных матерей вырастут: что зачтут в стаж, кому ждать прибавки

Прожиточный минимум вырос: кому положена надбавка к пенсии в 2026 году

Льготы пенсионерам после 60, 70 и 80 лет в 2026-м в РФ: все подробности

Как не лишиться пенсии: когда выплаты могут заморозить, когда — прекратить