Как получить разом до 412 тысяч от государства: кому положена выплата

Как получить разом до 412 тысяч от государства: кому положена выплата

С 2002 года пенсия делится на три части — фиксированную (базовую), страховую и накопительную. Немногие знают, что накопительную часть, в отличие от первых двух, разрешается оформить единоразовой выплатой. Подробнее о том как, когда и в каком виде можно получить пенсионные накопления, — в материале NEWS.ru.

Что такое накопительная пенсия

Накопительная часть пенсии — это надбавка к страховой пенсии. По действовавшей системе с 2002 по 2013 год до 6% от заработка зачислялось на формирование пенсионных накоплений на индивидуальные счета застрахованных лиц. Эти деньги должны были в течение всего трудового стажа формировать персональную прибавку к страховой (до 2014 года — трудовой) пенсии.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

С 2014 года все отчисления направляются на формирование только страховой пенсии, а накопительная часть с тех пор остается замороженной. При этом средства накопительной пенсии — это «живые» деньги, а не баллы, как в страховой. Они могут храниться в Социальном фонде России (СФР) или в одном из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках договора обязательного пенсионного страхования (ОПС).

И СФР, и НПФ инвестируют пенсионные накопления граждан, защищая средства от инфляции.

Россияне, достигшие пенсионного возраста, могут получить их в виде пожизненной, единовременной или срочной выплаты.

У кого есть пенсионные накопления

у граждан 1967 года рождения и моложе, которые официально работали в любой период времени с 2002 по 2013 год;

у мужчин 1953–1966 года рождения и у женщин 1957–1966 года рождения, если они официально работали в период с 2002 по 2004 год. С 2005-го эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве;

у граждан 1966 года рождения и старше, которые уплачивали добровольные взносы в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений (в нее можно было вступить в 2008–2014 годах);

у граждан, которые направляли средства материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии (с 1 января 2024 года это могут делать не только матери, но и отцы).

Какие существуют способы выплаты накопительной пенсии

По действующим правилам, существуют три возможных варианта получения пенсионных накоплений.

Срочная выплата

Назначается на срок от 10 лет и дольше (срок указывает сам получатель). Платежи совершаются на регулярной основе, то есть ежемесячно. По истечении срока пенсия снова будет поступать в прежнем размере, как до подачи заявления на выплату.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Такой формат выплат доступен тем, кто участвовал в программе государственного софинансирования пенсии или направил на эти цели средства материнского капитала.

За назначением срочной выплаты можно обратиться:

если есть право на досрочную пенсию по старости;

по достижении 55 и 60 лет женщинами и мужчинами соответственно, имеющими страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) для страховой пенсии по старости.

Пожизненная выплата (накопительная пенсия)

Накопительная часть пенсии выплачивается пожизненно. Платежи осуществляются каждый месяц. Такой формат получения доступен в том случае, если пенсионные накопления при делении на ожидаемое количество месяцев выплаты составляют более 10% прожиточного минимума (месячного), установленного для пенсионеров.

Ожидаемый период выплаты меняется ежегодно. В 2025 году это 270 месяцев. Месячный прожиточный минимум для пенсионеров — 15 250 рублей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Таким образом, при сумме пенсионных накоплений в 432 тысячи рублей накопительная пенсия рассчитывается так: 432 000/270 месяцев = 1600. Это больше 10% месячного прожиточного минимума для пенсионеров, значит, ежемесячная надбавка к пенсии составит 1 600 рублей.

Единовременная выплата

Получить единоразовую выплату по собственному желанию нельзя. Это будет зависеть от того, какая сумма накоплений у вас имеется на счету, заявил NEWS.ru старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

«С 1 июля 2024 года система расчета изменилась. Чтобы получить пенсионные накопления одним платежом, ежемесячный размер выплаты должен составлять менее 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера. В 2025 году это 15 250 рублей, значит, ежемесячная выплата не должна превышать 1525 рублей», — рассказал эксперт.

По его словам, нужно умножить срок дожития на ежемесячную выплату: 70 × 1525 = 411 750 рублей.

«С округлением это будет 412 тысяч рублей. Если на счету меньшая сумма, то ее можно получить одним платежом», — отметил Гусятников.

Получить пенсионные накопления одной выплатой можно женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, если они не набрали стаж и ИПК для страховой пенсии по старости.

Кроме того, единоразовую выплату могут получить участники программы долгосрочных сбережений (ПДС), которые переведут пенсионные накопления в ПДС, рассказал NEWS.ru вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Алексей Денисов. По его словам, забрать все деньги разом, включая средства переведенных пенсионных накоплений, можно будет спустя 15 лет участия в программе или при наступлении возраста: женщинам — в 55 лет, мужчинам — в 60, как при накопительной пенсии (если сбережений на счете менее 412 тысяч рублей).

«В случае перевода пенсионных накоплений в ПДС будет действовать новый режим использования этих средств — можно назначить срочную выплату на срок от года или забрать их единовременно, а также получить на дорогостоящие лечение в любое время, независимо от срока участия и возраста», — отметил эксперт.

Как узнать свою накопительную часть пенсии

Информацию о том, где хранятся средства пенсионных накоплений и в каком размере, можно получить:

в личном кабинете на портале «Госуслуги»;

путем обращения в МФЦ;

путем обращения в СФР;

в личном кабинете НПФ (при условии, если ранее был заключен договор об обязательном пенсионном страховании с Фондом и деньги хранятся там).

Как оформить накопительную пенсию

Чтобы оформить накопительную пенсию, нужно написать заявление, подать его лично или онлайн в СФР и НПФ, в зависимости от того, где находятся деньги, сказал Гусятников.

Фонд рассматривает заявление на срочную и пожизненную выплату в течение 10 дней, на единовременную — месяц. В случае одобрения деньги начнут приходить вместе с очередной страховой пенсией, а при единовременной выплате их перечислят в течение двух месяцев.

Подать заявление можно в любой момент после того, как появилось право на получение накопительной пенсии (женщине исполнилось 55 лет, мужчине — 60, или оформлена льготная пенсия). Никаких ограничительных сроков для этого нет.

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