Россиянам поднимут пенсии в августе: на сколько, кого коснется

С 1 августа 2025 года в России сделают перерасчет пенсии работающим пенсионерам. Он происходит ежегодно с учетом страховых взносов, которые работодатель перечислил в Социальный фонд России. Какой будет выплата, сколько нужно зарабатывать, чтобы получить максимальную прибавку, — в материале NEWS.ru.

У кого вырастут пенсии с 1 августа

По данным Социального фонда России, средняя пенсия работающих пенсионеров в России на 1 апреля 2025 года составила 21 080 рублей. С 1 августа выплаты будут пересчитаны. Это коснется тех, кто в течение 2024 года официально работал и за кого работодатели уплачивали страховые взносы.

Эта доплата является постоянной, а не разовой. Соответственно, увеличится размер выплачиваемой пенсии. Перерасчет будут произведен автоматически — никаких заявлений подавать не нужно.

Если гражданин РФ был трудоустроен неофициально, размер его пенсии не увеличится. Неработающим пенсионерам пересчитывать пенсии с 1 августа также не будут.

От чего зависит размер прибавки

Размер прибавки зависит от количества заработанных пенсионных баллов (ИПК) за 2024 год, но не более трех, сказала в беседе с NEWS.ru доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Сумма прибавки для каждого пенсионера будет индивидуальной. Она еще зависит от года оформления пенсии, поскольку количество заработанных баллов умножается на стоимость ИПК того года, когда человек оформлял пенсию», — сказала она.

Таким образом, минимальный размер прибавки может составить 64,1 рубля (стоимость одного ИПК в 2015 году), а максимальный — 399,15 (стоимость трех ИПК в 2024-м).

В 2025 году стоимость одного пенсионного балла с учетом индексации составляет 145,69 рубля. Многие СМИ пишут, что при накоплении трех баллов работающий пенсионер сможет увеличить свою пенсию на 437,07 рубля. Но это неверно, сказала Иванова-Швец. Учитывается та стоимость балла, которая была в момент появления права на получение пенсии, подчеркнула она. То есть если человек вышел на заслуженный отдых в 2019 году, то ему прибавят сумму из расчета стоимости балла в 2019-м — 87,24 рубля.

Чтобы накопить три балла в 2024-м, зарплата работающего пенсионера должна была составлять в прошлом году минимум 55 800 рублей в месяц.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что такое ИПК для расчета пенсии

ИПК, или пенсионный балл, — это параметр, отражающий в относительных единицах пенсионные права застрахованных лиц на страховую пенсию. Их начисляют за каждый год работы или другой деятельности, необходимой для расчета пенсии (например, прохождение военной службы по призыву и уход за детьми).

Учитываются только официальное трудоустройство и белая зарплата, так как в баллы конвертируются страховые взносы, уплаченные работодателем. Поэтому чем выше зарплата, тем больше ИПК будет начислено.

Максимально за год можно получить 10 баллов. Однако работающие имеют право максимум на три балла. Если пенсионер зарабатывает больше, остальная часть «сгорает» и не учитывается при расчете индивидуального пенсионного коэффициента. На эту несправедливость ранее обращал внимание председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов. Депутаты предлагали снять ограничение на число пенсионных баллов для работающих пенсионеров. Если бы такого ограничения не было, с 1 августа максимальный размер прибавки составлял бы не 437,07, а 1456,9 рубля.

У кого выросли пенсии в 2025 году

Осенью 2024 года правительство РФ постановило, что с начала 2025-го страховые пенсии поднимут на 7,3%. Тогда годовая инфляция оценивалась на этом уровне. С 1 января пенсионеры (в том числе работающие, впервые за 10 лет) получили обещанную прибавку. С 1 февраля была проведена еще одна индексация — на 2,2%, потому что реальная инфляция оказалась выше, чем предполагалось, — 9,52%. В феврале пенсионеры получили не только повышенную пенсию, но и доплату за январь.

Кроме того, с 1 апреля 2025 года в России были проиндексированы социальные пенсии на 14,75%. Их получают люди с различной степенью инвалидности, а также студенты или те, у кого не хватило трудового стажа (менее 15 лет) для назначения обычной пенсии.

Когда и на какую сумму проведут следующую индексацию

С октября 2025 года вырастут пенсионные выплаты военным и бывшим сотрудникам силовых ведомств. Планируется увеличение выплат на 4,5%, однако окончательный процент может быть пересмотрен ближе к дате вступления изменений в силу.

В 2024 году в бюджет закладывали аналогичную индексацию на 4,5%, но в итоге пенсии подняли на 5,1%.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как увеличить размер пенсии

Чтобы увеличить размер пенсии в будущем, нужно получать высокий официальный доход. Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя соглашаться на зарплату в конверте, так как в этом случае работодатель не уплачивает страховые взносы и не формируются пенсионные права, объяснил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Второй совет — необходимо отложить выход на заслуженный отдых (после возникновения соответствующего права) на 1–10 лет. Чем позже человек обратится за назначением страховой пенсии, тем выше будет ее размер, сказал Балынин. В соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», в этом случае будут применяться коэффициент повышения фиксированной выплаты и коэффициент повышения индивидуального пенсионного коэффициента. «Если отложить выход на пенсию на год, то они будут равны 1,056 и 1,07 соответственно, если на пять лет — 1,36 и 1,45, если на 10 — 2,11 и 2,32», — пояснил экономист.

Например, у человека возникло право на назначение страховой пенсии в июне 2025 года, и он накопил к этому моменту 140 ИПК. В этом случае ее размер составит 29 304,3 рубля, отметил Балынин. Если бы гражданин РФ отложил выход на пенсию на год (то есть право на назначение пенсии у него возникло еще в июне 2024-го), то размер страховой пенсии составил бы 31 230,89 рубля. Если бы он отложил выход на пенсию на 10 лет (при возникновении соответствующего права в июне 2015-го), то ее сумма была бы равна 66 115,36.

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