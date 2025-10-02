Накопительная часть пенсии: сколько выплатят в 2026 году, как получить

В 2026 году более 700 тысяч россиян смогут разом забрать свои пенсионные накопления, замороженные с 2014-го. Речь идет о накопительной части пенсии, которую в отличие от фиксированной (базовой) и страховой можно оформить единоразовой выплатой. NEWS.ru рассказывает, как как это сделать и сколько в итоге можно получить денег.

Сколько россиян смогут получить единовременную выплату в 2026 году

Более 700 тысяч россиян смогут получить свои пенсионные накопления единовременно в 2026-м, следует из проекта бюджета Социального фонда России (СФР) на 2026–2028 годы.

Речь идет о гражданах, кому в следующем году исполнится 55 лет (женщины) или 60 лет (мужчины). Они получат право на выплату раньше возраста выхода на пенсию (60 и 65 лет соответственно). Ее размер зависит от суммы на индивидуальном счете, но в среднем по стране составит около 68 тыс. рублей.

Согласно прогнозу СФР, средняя сумма выплаты будет расти. В 2027 году она увеличится почти вдвое, до 119 тыс. рублей, а в 2028-м снизится до 114 тыс. При этом число получателей сократится — до 593 тыс. в 2027 году и 574 тыс. в 2028-м.

О каких пенсионных накоплениях идет речь

Пенсионные накопления — это основа для формирования так называемой накопительной пенсии, которая является надбавкой к страховой пенсии. По системе, действовавшей с 2002 по 2013 год, до 6% от заработка зачислялось на формирование пенсионных накоплений на индивидуальные счета застрахованных лиц. Эти деньги должны были в течение всего трудового стажа формировать персональную прибавку к страховой (до 2014 года — трудовой) пенсии.

С 2014-го все отчисления направляются на формирование только страховой пенсии, а накопительная часть с тех пор остается замороженной. При этом средства накопительной пенсии — это «живые» деньги, а не баллы. Они могут храниться в Социальном фонде России или в одном из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках договора обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

СФР и НПФ инвестируют пенсионные накопления граждан, защищая средства от инфляции. Россияне, достигшие пенсионного возраста, могут получить их в виде пожизненной, единовременной или срочной выплаты.

У кого есть пенсионные накопления

у граждан 1967 года рождения и моложе, которые официально работали в любой период времени с 2002 по 2013 год;

у мужчин 1953–1966 годов рождения и у женщин 1957–1966 годов рождения, если они официально работали в период с 2002 по 2004-й. В 2005 году эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве;

у граждан 1966 года рождения и старше, которые уплачивали добровольные взносы в рамках программы государственного софинансирования пенсионных накоплений (в нее можно было вступить в 2008–2014 годах);

у граждан, которые направляли средства материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии (с 1 января 2024 года это могут делать не только матери, но и отцы).

Какие существуют способы выплаты накопительной пенсии

По действующим правилам, существуют три возможных варианта получения пенсионных накоплений.

Срочная выплата

Назначается на срок от 10 лет и дольше (срок указывает получатель). Платежи совершаются на регулярной основе, то есть ежемесячно. По истечении срока пенсия снова будет поступать в прежнем размере, как до подачи заявления на выплату.

Такой формат выплат доступен тем, кто участвовал в программе государственного софинансирования пенсии или направил на эти цели средства материнского капитала.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

За назначением срочной выплаты можно обратиться:

если есть право на досрочную пенсию по старости;

по достижении 55 и 60 лет женщинами и мужчинами соответственно, имеющими страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) для страховой пенсии по старости.

Пожизненная выплата (накопительная пенсия)

Накопительная часть пенсии выплачивается пожизненно. Платежи осуществляются каждый месяц. Такой формат получения доступен в том случае, если пенсионные накопления при делении на ожидаемое количество месяцев выплаты составляют более 10% прожиточного минимума (месячного), установленного для пенсионеров.

Ожидаемый период выплаты меняется. В 2026 году это 270 месяцев или 22,5 года. Месячный прожиточный минимум для пенсионеров — 16 288 рублей (следует из проекта бюджета).

Таким образом, при сумме пенсионных накоплений, например, в 459 тыс. рублей накопительная пенсия рассчитывается следующим образом: 459 000/270 месяцев = 1700. Это больше 10% месячного прожиточного минимума для пенсионеров. Значит, ежемесячная надбавка к пенсии составит 1 700 рублей.

Единовременная выплата

По данным СФР, чаще всего россияне выбирают получение накоплений единовременной выплатой.

В данном случае все зависит от того, какая сумма имеется на счету. Чтобы получить пенсионные накопления одним платежом, ежемесячный размер выплаты должен составлять менее 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера.

В 2026 году он составит 16 288 рублей. Это означает, что ежемесячная выплата не должна превышать 1628 рублей. Умножаем срок дожития на ежемесячную выплату: 270 × 1525 = 439 560 рублей. После округления ее размер составит 440 тыс. рублей (в 2025 году — 412 тыс.). Если на счету находится меньшая сумма, то ее можно будет получить одним платежом.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Где получить информацию о сумме накопительной части пенсии

Информацию о том, где хранятся средства пенсионных накоплений и в каком размере, можно получить:

в личном кабинете на портале «Госуслуги»;

путем обращения в МФЦ;

путем обращения в СФР;

в личном кабинете НПФ (при условии, что ранее был заключен договор об обязательном пенсионном страховании с фондом, где хранятся деньги).

Как оформить накопительную пенсию

Чтобы оформить накопительную пенсию, нужно написать заявление, подать его лично или онлайн в СФР и НПФ, в зависимости от того, где находятся деньги, рассказал NEWS.ru старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Фонд рассматривает заявление на срочную и пожизненную выплату в течение 10 дней, на единовременную — месяц. В случае одобрения деньги начнут приходить вместе с очередной страховой пенсией, а при единовременной выплате их перечислят в течение двух месяцев.

Подать заявление можно в любой момент после того, как появилось право на получение накопительной пенсии (женщине исполнилось 55 лет, мужчине — 60, или оформлена льготная пенсия). Никаких ограничительных сроков для этого нет.

Пенсионные накопления — это средства, которые формируются у граждан в рамках накопительного компонента обязательного пенсионного страхования. Законодательством предусмотрено три варианта выплат за счет средств пенсионных накоплений: накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата и единовременная выплата. Право на ее получение наступает при достижении возраста выхода на пенсию, который действовал в 2018 году: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Пенсионные накопления выплачиваются единовременно в том случае, если сформированная сумма меньше расчетного значения, размер которого увязан на прожиточный минимум.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Если у гражданина объем сформированных пенсионных накоплений к моменту обращения за назначением накопительной пенсии меньше или равен 411 750 рублей (в 2025 году) или 439 776 рублей (в 2026-м), то будет назначена единовременная выплата в сумме сформированных пенсионных накоплений. Если больше, то ему положена накопительная пенсия/срочная пенсионная выплата (на выбор), — сказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Гражданину выплатят только ту сумму, которая сформирована. Например, если объем пенсионных накоплений составляет 100 тысяч рублей, то он их получит, отметил эксперт.

По словам экономиста, в случае смерти застрахованного лица до назначения ему выплат за счет средств пенсионных накоплений эти средства выплачивают правопреемникам.

