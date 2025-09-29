Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 22:00

Когда и на сколько вырастут пенсии в 2026 году: последние новости Минтруда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В 2026 году пенсии в России проиндексируют разово — с 1 января, сообщил Минтруд. При этом выплаты вырастут на уровень выше инфляции. Ранее ожидалось, что со следующего года начнет действовать порядок двойной индексации пенсий. NEWS.ru рассказывает, что изменилось и какую прибавку ждать теперь российским пенсионерам.

Какая изначально предполагалась индексация

Ранее сообщалось, что в 2026 году индексация пенсий будет проходить в два этапа. Так, с 1 февраля выплаты должны были увеличить на уровень инфляции, а с 1 апреля — с учетом доходов Социального фонда, рассказывал председатель Соцфонда Сергей Чирков.

По его словам, второй этап, апрельский, коснется только страховых пенсий, а сумму новой выплаты будут определять исходя из доходов Социального фонда. Они, в свою очередь, будут формироваться из страховых взносов, которые зависят от уровня зарплат россиян.

По предварительным данным, в 2025 году доходы СФР вырастут на 5,5%, а значит, весной пенсии могли проиндексировать именно на это число.

Также предполагалась февральская индексация на уровень инфляции — это еще плюс 6,8% (раньше ожидалось, что инфляция по итогам 2025 года составит 7,6%, но 24 сентября Минэкономразвития понизило прогноз).

Как вырастут пенсии в 2026 году на самом деле

Как сообщил Минтруд, пенсии в России проиндексируют в 2026 году разово с 1 января. Но выплаты вырастут на уровень выше инфляции.

«Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января — выше инфляции», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей. Страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%, в результате средний размер выплат увеличится почти на 2000 рублей, до 27 100 рублей.

Фиксированная часть страховой пенсии по старости после пересмотра и установления поставлением правительства РФ вырастет до 9584,69 рубля в месяц, а стоимость пенсионного коэффициента составит 156,76 рубля, говорит NEWS.ru профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Староверова.

Как экономисты оценивают решение о единой индексации

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, принятое решение позволит в ускоренном режиме обеспечить рост размеров страховых пенсий по старости. «Страховые пенсии будут проиндексированы темпами выше инфляции уже в январе 2026 года. Например, если страховая пенсия в декабре 2025 года у пенсионера составит 25 500 рублей, то тогда в январе ее размер составит 27 400», — говорит эксперт.

Экономист отмечает, что в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 11 дней месяца, получат две выплаты: в начале месяца — страховую пенсию за декабрь, а в конце месяца — страховую пенсию за январь.

«Это связано с тем, что с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года будут выходные/праздничные дни», — напоминает Балынин.

У кого вырастут пенсии с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года в России будут проиндексированы социальные пенсии — на 6,8%.

Их выплачивают людям с различной степенью инвалидности, а также студентам или тем, у кого не хватило трудового стажа (менее 15 лет) для назначения обычной пенсии.

У кого вырастут пенсии в августе 2026-го

1 августа производится ежегодный перерасчет страховых выплат работающим пенсионерам. Это коснется тех, кто в течение 2025 года официально работал и за кого работодатели уплачивали страховые взносы.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Данная доплата является постоянной, а не разовой. Соответственно, увеличится размер выплачиваемой пенсии. Перерасчет будет произведен автоматически — никаких заявлений подавать не нужно.

Размер прибавки зависит от количества заработанных пенсионных баллов (ИПК, индивидуальный пенсионный коэффициент) за 2025 год, но не более трех.

В 2026 году стоимость одного пенсионного балла с учетом индексации составит 158,80 рубля. Однако при перерасчете учитывается та стоимость балла, которая была в момент появления права на получение пенсии. То есть если человек вышел на заслуженный отдых в 2019 году, то ему прибавят сумму из расчета стоимости балла в 2019-м — 87,24 рубля. Таким образом, минимальный размер прибавки может составить 64,1 рубля (стоимость одного ИПК в 2015 году), а максимальный — 437,07 (стоимость трех ИПК в 2025-м).

У кого вырастут пенсии в октябре 2026-го

С октября 2026 года пенсионные выплаты военным и бывшим сотрудникам силовых ведомств тоже вырастут. Точная цифра будет известна ближе к осени следующего года.

В 2025-м, как ожидается, пенсии военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств проиндексируют на 7,6%. Этот вид выплат рассчитывают исходя из окладов по должности и званию, надбавок и понижающего коэффициента. Сейчас доля денежного довольствия, учитываемая при исчислении пенсии, составляет 93,59%.

C 1 октября оклады по воинским званиям и должностям повысят на 7,6%. Вслед за этим автоматически вырастут и военные пенсии.

Читайте также:

Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия

Где получают самые большие и маленькие пенсии в России: топ-10 регионов

Кому и на сколько поднимут пенсии в 2026 году: составили список

пенсии
пенсионеры
индексация
индексация пенсий
Минтруд
выплаты
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни
«По глупости»: Трамп осудил признание государственности Палестины
«Круто»: Егор Крид рассказал о встрече с сыном американского президента
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.