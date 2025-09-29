Когда и на сколько вырастут пенсии в 2026 году: последние новости Минтруда

Когда и на сколько вырастут пенсии в 2026 году: последние новости Минтруда

В 2026 году пенсии в России проиндексируют разово — с 1 января, сообщил Минтруд. При этом выплаты вырастут на уровень выше инфляции. Ранее ожидалось, что со следующего года начнет действовать порядок двойной индексации пенсий. NEWS.ru рассказывает, что изменилось и какую прибавку ждать теперь российским пенсионерам.

Какая изначально предполагалась индексация

Ранее сообщалось, что в 2026 году индексация пенсий будет проходить в два этапа. Так, с 1 февраля выплаты должны были увеличить на уровень инфляции, а с 1 апреля — с учетом доходов Социального фонда, рассказывал председатель Соцфонда Сергей Чирков.

По его словам, второй этап, апрельский, коснется только страховых пенсий, а сумму новой выплаты будут определять исходя из доходов Социального фонда. Они, в свою очередь, будут формироваться из страховых взносов, которые зависят от уровня зарплат россиян.

По предварительным данным, в 2025 году доходы СФР вырастут на 5,5%, а значит, весной пенсии могли проиндексировать именно на это число.

Также предполагалась февральская индексация на уровень инфляции — это еще плюс 6,8% (раньше ожидалось, что инфляция по итогам 2025 года составит 7,6%, но 24 сентября Минэкономразвития понизило прогноз).

Как вырастут пенсии в 2026 году на самом деле

Как сообщил Минтруд, пенсии в России проиндексируют в 2026 году разово с 1 января. Но выплаты вырастут на уровень выше инфляции.

«Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января — выше инфляции», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей. Страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%, в результате средний размер выплат увеличится почти на 2000 рублей, до 27 100 рублей.

Фиксированная часть страховой пенсии по старости после пересмотра и установления поставлением правительства РФ вырастет до 9584,69 рубля в месяц, а стоимость пенсионного коэффициента составит 156,76 рубля, говорит NEWS.ru профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Староверова.

Как экономисты оценивают решение о единой индексации

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, принятое решение позволит в ускоренном режиме обеспечить рост размеров страховых пенсий по старости. «Страховые пенсии будут проиндексированы темпами выше инфляции уже в январе 2026 года. Например, если страховая пенсия в декабре 2025 года у пенсионера составит 25 500 рублей, то тогда в январе ее размер составит 27 400», — говорит эксперт.

Экономист отмечает, что в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 11 дней месяца, получат две выплаты: в начале месяца — страховую пенсию за декабрь, а в конце месяца — страховую пенсию за январь.

«Это связано с тем, что с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года будут выходные/праздничные дни», — напоминает Балынин.

У кого вырастут пенсии с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года в России будут проиндексированы социальные пенсии — на 6,8%.

Их выплачивают людям с различной степенью инвалидности, а также студентам или тем, у кого не хватило трудового стажа (менее 15 лет) для назначения обычной пенсии.

У кого вырастут пенсии в августе 2026-го

1 августа производится ежегодный перерасчет страховых выплат работающим пенсионерам. Это коснется тех, кто в течение 2025 года официально работал и за кого работодатели уплачивали страховые взносы.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Данная доплата является постоянной, а не разовой. Соответственно, увеличится размер выплачиваемой пенсии. Перерасчет будет произведен автоматически — никаких заявлений подавать не нужно.

Размер прибавки зависит от количества заработанных пенсионных баллов (ИПК, индивидуальный пенсионный коэффициент) за 2025 год, но не более трех.

В 2026 году стоимость одного пенсионного балла с учетом индексации составит 158,80 рубля. Однако при перерасчете учитывается та стоимость балла, которая была в момент появления права на получение пенсии. То есть если человек вышел на заслуженный отдых в 2019 году, то ему прибавят сумму из расчета стоимости балла в 2019-м — 87,24 рубля. Таким образом, минимальный размер прибавки может составить 64,1 рубля (стоимость одного ИПК в 2015 году), а максимальный — 437,07 (стоимость трех ИПК в 2025-м).

У кого вырастут пенсии в октябре 2026-го

С октября 2026 года пенсионные выплаты военным и бывшим сотрудникам силовых ведомств тоже вырастут. Точная цифра будет известна ближе к осени следующего года.

В 2025-м, как ожидается, пенсии военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств проиндексируют на 7,6%. Этот вид выплат рассчитывают исходя из окладов по должности и званию, надбавок и понижающего коэффициента. Сейчас доля денежного довольствия, учитываемая при исчислении пенсии, составляет 93,59%.

C 1 октября оклады по воинским званиям и должностям повысят на 7,6%. Вслед за этим автоматически вырастут и военные пенсии.

Читайте также:

Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия

Где получают самые большие и маленькие пенсии в России: топ-10 регионов

Кому и на сколько поднимут пенсии в 2026 году: составили список