Обязательную индексацию зарплат хотя бы раз в год могут ввести в России

Депутаты Государственной думы готовят законодательную инициативу, устанавливающую обязательные требования к индексации заработных плат в коммерческих организациях. Законопроект, разработанный под руководством председателя комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова, предусматривает ежегодную индексацию не ниже уровня инфляции за предыдущий год, пишет ТАСС.

Документ направлен на защиту покупательной способности доходов работников частного сектора. Инициатива предполагает внесение изменений в статью 134 Трудового кодекса РФ, которая в настоящее время не определяет конкретные сроки и минимальный уровень пересмотра заработных плат.

В скором времени планирую внести на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий конкретные сроки (не реже одного раза в год) и минимальный уровень индексации заработной платы (не ниже уровня инфляции за предыдущий год). Это честное повышение доходов работников на фоне их регулярно растущих расходов, — указал Нилов.

По мнению авторов законопроекта, отсутствие четких нормативных требований позволяет работодателям годами не проводить индексацию, ссылаясь на различные экономические обстоятельства. Новые положения призваны гарантировать систематический пересмотр заработных плат в соответствии с экономической реальностью и обеспечить защиту трудовых прав граждан.

