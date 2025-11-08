Подсчитано, сколько нужно зарабатывать для большой пенсии в России РБК: для большой пенсии в России нужно зарабатывать 229 тысяч рублей

Для получения достойной пенсии по старости требуется ежемесячный доход не менее 229 916 рублей, выяснили в РБК. Аналитики отметили, что размер страховой пенсии в России напрямую зависит от накопленных пенсионных баллов (ИПК). Для оформления выплат необходимо иметь минимум 30 коэффициентов, при этом количество баллов определяется уровнем заработной платы.

Максимальное количество баллов, которые можно получить за один год, ограничено 10. Для достижения этого показателя как раз требуется ежемесячный доход не менее 229 916 рублей. Такая зарплата соответствует единой предельной базе взносов в 2,7 млн рублей на 2025 год, разделенной на 12 месяцев.

Дополнительные баллы начисляются за социально значимые периоды жизни. Военная служба по призыву дает 1,8 балла, уход за первым ребенком до полутора лет — также 1,8 балла. За уход за вторым ребенком начисляется 3,6 балла, за третьим и четвертым — по 5,4 балла за каждого. Уход за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или лицом старше 80 лет приносит 1,8 балла. При более позднем выходе на пенсию предусмотрены надбавки к страховой и фиксированной части. После достижения 80 лет фиксированная часть пенсии по старости выплачивается в двойном размере.

Ранее депутат Екатерина Стенякина говорила, что с 1 января 2026 года средний размер страховой пенсии по старости в России превысит 27 тыс. рублей после индексации на 7,6%. Страховую пенсию назначают при достижении установленного возраста, получении инвалидности или в случае потери кормильца. Депутат уточнила, что социальная пенсия не связана с трудовым стажем и объемом накопленных взносов.