В Госдуме раскрыли размер пенсии в 2026 году Средний размер пенсии в 2026 году превысит 27 тыс. рублей

В следующем году средний размер страховой пенсии по старости составит более 27 тыс. рублей после индексации на 7,6%, которая пройдет 1 января 2026 года, сообщила депутат Государственной думы Екатерина Стенякина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, такую пенсию назначают при достижении пенсионного возраста, получении инвалидности или при потере кормильца.

Средний размер начисленной страховой пенсии в РФ по старости по состоянию на 1 июля 2025 года для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля. Следовательно, после индексации на 7,6% ее размер увеличится до 27 788,8 рубля, — отметила она.

Депутат напомнила, что социальная пенсия не зависит от трудового стажа и накопленных взносов. Ее предоставляют тем, кто не имеет стажа или его недостаточно для получения страховой выплаты.

Ранее стало известно, что, по данным Социального фонда России, средний размер пенсий в стране составил 23,5 тыс. рублей. Этот показатель был зафиксирован по состоянию на 1 октября 2025 года. Отмечается, что с начала 2025 года произошло увеличение средней выплаты на 354 рубля.