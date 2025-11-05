Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 06:06

Назван размер средней пенсии в России

Средний размер пенсии в России составил 23,5 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно данным Социального фонда России, средний размер пенсий в стране составил 23,5 тыс. рублей, передает РИА Новости. Этот показатель был зафиксирован по состоянию на 1 октября 2025 года.

Отмечается, что с начала 2025 года произошло увеличение средней выплаты на 354 рубля. При этом неработающие пенсионеры получают примерно на 2,6 тыс. рублей больше работающих.

Согласно статистике, трудоустроенные граждане пенсионного возраста имеют среднюю выплату в размере 21,3 тыс. рублей. Для неработающих россиян данный показатель достигает 24 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что повышение прожиточного минимума на 6,8% с 2026 года повлечет рост пособий для семей с детьми, доплат пенсионерам и других социальных выплат. По его словам, повышение затронет также минимальную зарплату.

До этого Социальный фонд России перечислил ноябрьские пенсии и социальные пособия примерно 17 млн граждан. Выплаты, которые обычно приходятся на первые числа ноября и совпадают с государственными праздниками, поступили на карты россиян накануне.

пенсии
выплаты
пенсионеры
статистики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Россией за ночь ликвидировали 40 украинских дронов
В Госдуме намерены освободить часть россиян от налогов на землю и транспорт
«Дело не только в деньгах»: в ЕС неожиданно ответили на слова Захаровой
Юрист раскрыл, в каком случае Митрошина может избежать колонии
Четверо детей стали жертвами пожара в Сургуте
Российский лыжник сравнил уровень призовых на стартах в России с мировыми
Пугачева может потерять товарный знак, названный в честь дочери
В России может появиться обязательный учет домашних питомцев
К чему снится разбитое зеркало: опасности и важные перемены
Появились кадры крушения грузового самолета в американском Луисвилле
Число погибших при крушении самолета в Луисвилле увеличилось
Юрист ответила, грозит ли штраф за пропуск поверки счетчиков
Семьи погибших в «Листвяжной» получили более миллиарда рублей
В Госдуме назвали способ привлечь зумеров на заводы
Беспилотники ВСУ атаковали энергообъекты в пригороде Владимира
К чему снится менструальная кровь: важные знаки и толкования снов
Вы готовили картошку неправильно! Запекаем в духовке с беконом
Пожар в доме престарелых унес жизни 10 человек
Назван размер средней пенсии в России
ВСУ попытались атаковать четыре района Ростовской области
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября
Регионы

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.