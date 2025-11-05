Назван размер средней пенсии в России

Согласно данным Социального фонда России, средний размер пенсий в стране составил 23,5 тыс. рублей, передает РИА Новости. Этот показатель был зафиксирован по состоянию на 1 октября 2025 года.

Отмечается, что с начала 2025 года произошло увеличение средней выплаты на 354 рубля. При этом неработающие пенсионеры получают примерно на 2,6 тыс. рублей больше работающих.

Согласно статистике, трудоустроенные граждане пенсионного возраста имеют среднюю выплату в размере 21,3 тыс. рублей. Для неработающих россиян данный показатель достигает 24 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что повышение прожиточного минимума на 6,8% с 2026 года повлечет рост пособий для семей с детьми, доплат пенсионерам и других социальных выплат. По его словам, повышение затронет также минимальную зарплату.

До этого Социальный фонд России перечислил ноябрьские пенсии и социальные пособия примерно 17 млн граждан. Выплаты, которые обычно приходятся на первые числа ноября и совпадают с государственными праздниками, поступили на карты россиян накануне.