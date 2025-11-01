Около 17 млн россиян получили выплаты перед Днем народного единства Соцфонд России досрочно перевел пенсии и пособия перед Днем народного единства

Социальный фонд России досрочно перечислил ноябрьские пенсии и социальные пособия примерно 17 млн граждан, сообщил его председатель Сергей Чирков РИА Новости. Выплаты, которые обычно приходятся на первые числа ноября и совпадают с государственными праздниками, поступили на карты россиян накануне.

Выплаты пришли пенсионерам, которым средства обычно поступают 3 и 4-го числа. Доставка пенсий через банки с 5 ноября возобновится по стандартному графику, — пояснил глава СФР.

Чирков также уточнил, что из общего числа получателей более 9 млн человек получили пенсии, свыше 45 тыс. человек — страховые выплаты, связанные с несчастными случаями, а около 7,9 млн — единое пособие и другие выплаты семьям с детьми. Председатель фонда подчеркнул, что досрочная выплата распространяется на все категории пенсий, включая страховые, социальные и накопительные, а также по старости и по инвалидности.

Средства поступают автоматически, поэтому пенсионерам не нужно предпринимать дополнительных действий. Граждане, которые получают пенсионные или детские выплаты через «Почту России», смогут забрать их у почтальона или в отделениях связи в период с 3 по 25 ноября.

Чирков добавил, что 1 ноября произвели выплаты семьям с детьми: единое пособие на детей до 17 лет, пособие по уходу за ребенком до полутора лет и пособие на первого ребенка до трех лет. Средства также поступили беременным женщинам, оформившим единое пособие, и семьям призывников.

