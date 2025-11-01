Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
01 ноября 2025 в 18:50

Около 17 млн россиян получили выплаты перед Днем народного единства

Соцфонд России досрочно перевел пенсии и пособия перед Днем народного единства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальный фонд России досрочно перечислил ноябрьские пенсии и социальные пособия примерно 17 млн граждан, сообщил его председатель Сергей Чирков РИА Новости. Выплаты, которые обычно приходятся на первые числа ноября и совпадают с государственными праздниками, поступили на карты россиян накануне.

Выплаты пришли пенсионерам, которым средства обычно поступают 3 и 4-го числа. Доставка пенсий через банки с 5 ноября возобновится по стандартному графику, — пояснил глава СФР.

Чирков также уточнил, что из общего числа получателей более 9 млн человек получили пенсии, свыше 45 тыс. человек — страховые выплаты, связанные с несчастными случаями, а около 7,9 млн — единое пособие и другие выплаты семьям с детьми. Председатель фонда подчеркнул, что досрочная выплата распространяется на все категории пенсий, включая страховые, социальные и накопительные, а также по старости и по инвалидности.

Средства поступают автоматически, поэтому пенсионерам не нужно предпринимать дополнительных действий. Граждане, которые получают пенсионные или детские выплаты через «Почту России», смогут забрать их у почтальона или в отделениях связи в период с 3 по 25 ноября.

Чирков добавил, что 1 ноября произвели выплаты семьям с детьми: единое пособие на детей до 17 лет, пособие по уходу за ребенком до полутора лет и пособие на первого ребенка до трех лет. Средства также поступили беременным женщинам, оформившим единое пособие, и семьям призывников.

Ранее РЖД сообщили, что планируют проиндексировать зарплаты своим сотрудникам 30 декабря. По данным компании, индексация коснется также сотрудников отраслевых учреждений здравоохранения и образования.

пенсии
пособия
выплаты
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина, пять детей, развод: как сейчас живет актер Павел Харланчук
В Минобороны назвали число дронов, уничтоженных над Россией
Не платите дважды: как оспорить штраф за парковку в Ростове-на-Дону
Новые версии исчезновения Усольцевых: юрист указал на неочевидные факты
Названа причина, по которой Запад не пускает туристов в Россию
Стало известно, какой вертолет доставил спецназ ГУР под Красноармейск
Во Франции возмутились высказываниями Каллас об Украине
Суд отказался арестовать лихача, сбившего людей на остановке
Сами «спалили» место: ВС РФ уничтожили элитный десант ГУР под Покровском
Названа причина полыхающих полей в Кузбассе
Телеведущий призвал «врезать» ему после слов о смерти легенды NASA
Ядерный обман США, Сырский шокировал Зеленского правдой: что будет дальше
Суд вынес приговор выбросившему кота в окно блогеру
Дибров пришел в ярость из-за одного вопроса журналистки
Детектив в шляпе у Лувра оказался 15-летним школьником
Во Франции умер лауреат премии «Оскар»
В Госдуме потребовали проверить массовое убийство кошек в Петербурге
В Госдуме рассказали, чего не хватает школьному образованию
В Госдуме рассказали, чем можно привлечь образованных иностранцев в Россию
Необычный «гость» парализовал поезда в Шотландии в час пик
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.