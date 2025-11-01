Работникам РЖД проиндексируют зарплату

«Российские железные дороги» проиндексируют зарплаты своим работникам 30 декабря, сообщила пресс-служба компании в Telegram. Выплаты повысят на 5,12%. Там добавили, что индексация коснется и сотрудников отраслевых учреждений здравоохранения и образования.

Компанией принято решение об индексации заработной платы сотрудников с 30 декабря текущего года на 5,12%, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что россияне, которые работают в сфере производства одежды или в кожевенном производстве, получают самые низкие зарплаты. В среднем им платят 41–54 тыс. рублей. Кроме того, низкооплачиваемыми являются специальности в сфере образования (63 тыс. рублей) и здравоохранения (72 тыс. рублей). При этом довольно высокие зарплаты получают работники нефтегазовой отрасли — около 206–218 тыс. рублей.

До этого HR-эксперт Юлия Санина рассказала, что сотрудники, которые показали высокую продуктивность на протяжении всего года, могут получить 13-ю зарплату в качестве поощрения. Эта выплата не закреплена в ТК РФ и не является обязательной для работодателя.