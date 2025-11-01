Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 13:47

Работникам РЖД проиндексируют зарплату

Компания РЖД повысит зарплату своим работникам на 5,12%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Российские железные дороги» проиндексируют зарплаты своим работникам 30 декабря, сообщила пресс-служба компании в Telegram. Выплаты повысят на 5,12%. Там добавили, что индексация коснется и сотрудников отраслевых учреждений здравоохранения и образования.

Компанией принято решение об индексации заработной платы сотрудников с 30 декабря текущего года на 5,12%, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что россияне, которые работают в сфере производства одежды или в кожевенном производстве, получают самые низкие зарплаты. В среднем им платят 41–54 тыс. рублей. Кроме того, низкооплачиваемыми являются специальности в сфере образования (63 тыс. рублей) и здравоохранения (72 тыс. рублей). При этом довольно высокие зарплаты получают работники нефтегазовой отрасли — около 206–218 тыс. рублей.

До этого HR-эксперт Юлия Санина рассказала, что сотрудники, которые показали высокую продуктивность на протяжении всего года, могут получить 13-ю зарплату в качестве поощрения. Эта выплата не закреплена в ТК РФ и не является обязательной для работодателя.

Россия
РЖД
работники
индексации
зарплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слезы вдовы, Харламов, Бурунов: в Москве простились с Романом Поповым
Накормим всю семью! Куриные ножки с картошкой в духовке: сытно и просто!
Стоматолог предостерег россиян от самостоятельной установки пломб
Стало известно, что делают ВСУ со своими солдатами с русской речью
В США заявили о подготовке Зеленского к выборам
Стало известно, сколько задолжала Москва
Волочкова и Рома Желудь слились в страстном поцелуе
Рэпер ASAP Rocky намекнул на тайную свадьбу с Рианной
IT-эксперт объяснил, почему опасно использовать неродную зарядку
В поведении Трампа заметили странность после испытаний аппарата «Посейдон»
Полиция изъяла самодельный револьвер из 90-х у петербургского пенсионера
Белый дом ввел новые ограничения для аккредитованных журналистов
Интерпол задержал бизнесмена из Балтии в Петербурге
Экс-жена Диброва вышла на связь после новостей о фамилии
Открытый гроб, слезы жены, дети: как прошло прощание с Романом Поповым
Принц Гарри косвенно дал понять свое недовольство Меган Маркл
Отец Илона Маска сказал, кто мог сорвать встречу Путина и Трампа
Россияне сдали рекордную тысячу тонн мелочи
Шейк снялась топлес в образе порнозвезды
Россия выступила против создания азиатского аналога НАТО
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.