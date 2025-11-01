Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 10:14

Стало известно, какие работники получают самые низкие зарплаты

ГУУ: работающие в сфере производства одежды россияне получают низкие зарплаты

Производство одежды на швейной фабрике Производство одежды на швейной фабрике Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне, которые работают в сфере производства одежды или в кожевенном производстве, получают самые низкие зарплаты, сообщил «Газете.Ru» Государственный университет управления. В среднем им платят 41–54 тыс. рублей.

Отмечается, что схожая ситуация складывается в сфере гостиничного бизнеса и общепита. Кроме того, низкооплачиваемыми являются специальности в сфере образования (63 тыс. рублей) и здравоохранения (72 тыс. рублей). При этом довольно высокие зарплаты получают работники нефтегазовой отрасли — около 206–218 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми профессиями октября стали дата-сайентист с зарплатой 250 тыс. рублей и DevOps-инженер — 218 тыс. рублей. Сварщику предлагается 207 тыс. рублей, водителю — 204 тыс. рублей и агенту по недвижимости — 181 тыс. рублей.

До этого HR-эксперт Юлия Санина рассказала, что сотрудники, которые показали высокую продуктивность на протяжении всего года, могут получить 13-ю зарплату в качестве поощрения. Эта выплата не закреплена в ТК РФ и не является обязательной для работодателя.

Россия
россияне
зарплаты
производители
сферы деятельности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родственники Градского не могут поделить наследство
Родителям дали советы, как заинтересовать ребенка спортом с малых лет
«Игра на грани фола»: экс-футболист «Спартака» о матче против «Краснодара»
Хрустящая капуста с ягодной ноткой — готовлю только так
Капуста с морковью, которая хрустит так, что слышно на весь дом
Политолог ответил, готовы ли французы начать войну с Россией через три года
ФСБ задержала «помощников» экстремистов
Новосибирец распылил перцовый баллончик в баре из-за неудачной шутки
Парень в розовом худи распылил перцовку на «Киевской» и убежал
Российскую туристку наказали за поджог в Сеульском лесу
В МИД раскрыли, с какой страной Россия интенсифицирует контакты
Стало известно, что сделают с телом звезды «Полицейского с Рублевки»
Известный американский актер исключил возвращение в «Настоящий детектив»
В Петербурге задержали организатора фестиваля комикс-культуры
«Полная катастрофа»: стало известно, какая зима ждет Украину
«Встает на путь истинный»: Непомнящий заявил о прогрессе «Спартака»
Мать ребенка Тимати улетела из России
Удары по Украине сегодня, 1 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 1 ноября: что завтра, сгущение крови, головные боли
Экс-владелец производителя «Мирамистина» опять стал доктором
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.