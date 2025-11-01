Стало известно, какие работники получают самые низкие зарплаты

Россияне, которые работают в сфере производства одежды или в кожевенном производстве, получают самые низкие зарплаты, сообщил «Газете.Ru» Государственный университет управления. В среднем им платят 41–54 тыс. рублей.

Отмечается, что схожая ситуация складывается в сфере гостиничного бизнеса и общепита. Кроме того, низкооплачиваемыми являются специальности в сфере образования (63 тыс. рублей) и здравоохранения (72 тыс. рублей). При этом довольно высокие зарплаты получают работники нефтегазовой отрасли — около 206–218 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми профессиями октября стали дата-сайентист с зарплатой 250 тыс. рублей и DevOps-инженер — 218 тыс. рублей. Сварщику предлагается 207 тыс. рублей, водителю — 204 тыс. рублей и агенту по недвижимости — 181 тыс. рублей.

До этого HR-эксперт Юлия Санина рассказала, что сотрудники, которые показали высокую продуктивность на протяжении всего года, могут получить 13-ю зарплату в качестве поощрения. Эта выплата не закреплена в ТК РФ и не является обязательной для работодателя.