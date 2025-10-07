HR-эксперт рассказала, кто из россиян может получить 13-ю зарплату HR-эксперт Санина: 13-ю зарплату могут начислить отличившимся работникам

Сотрудники, которые демонстрировали высокую продуктивность на протяжении всего года, могут получить 13-ю зарплату в качестве поощрения, заявила RT HR-эксперт Юлия Санина. При этом она напомнила, что эта выплата не закреплена в ТК РФ и не является обязательной для работодателя.

Это практика премирования, направленная на поощрение сотрудников, показавших высокие результаты и лояльность в течение года, а также зависящая от финансового положения компании. Чтобы получить выплату, сотрудникам чаще всего необходимо выполнить конкретные показатели, а также не иметь дисциплинарных взысканий, — пояснила Санина.

Она уточнила, что временный персонал, стажеры и фрилансеры, как правило, не могут претендовать на получение этой выплаты. Эксперт добавила, что 13-я зарплата сейчас считается не самым популярным форматом премирования. Компании зачастую придерживаются разных систем мотивации сотрудников.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что введение в России обязательной 13-й зарплаты может привести к обратному эффекту, спровоцировав сокращение месячных окладов сотрудников. По его мнению, нужно добиваться постоянного повышения зарплат другими способами.