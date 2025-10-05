Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 16:55

В Госдуме раскрыли главный риск введения обязательной 13-й зарплаты

Нилов: обязательное введение 13-й зарплаты приведет к уменьшению окладов

Ярослав Нилов Ярослав Нилов Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Введение в России обязательной 13-й зарплаты может привести к обратному эффекту, спровоцировав сокращение месячных окладов сотрудников, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, работодателям придется сократить месячную зарплату, чтобы выполнить требование о выплате 13-й, и в итоге положительного эффекта от такой меры достигнуто не будет. В связи с этим он заявил, что подобный путь является неприемлемым, подчеркнув необходимость добиваться постоянного повышения зарплат другими способами.

Если норма будет обязательной в Трудовом кодексе, то она будет распространяться на всех работодателей — и государственные структуры, и структуры с госучастием, и муниципальные структуры, и коммерческие организации, и некоммерческие, например ветеранские организации или общество зоозащитников, или общество инвалидов, — сказал Нилов.

При этом депутат отметил, что многие предприятия уже сейчас по собственной инициативе выплачивают годовую премию, иногда превышающую оклад. Он выразил поддержку такой практике, особенно в бюджетной сфере, где наблюдается кадровый дефицит и невысокий уровень доходов, назвав в числе примеров здравоохранение, образование и правоохранительные органы.

Ранее руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский заявил, что выплата 13-й зарплаты зависит от решения работодателя. Эксперт подчеркнул, что в действующем законодательстве такого термина нет, но он используется еще с советских времен для обозначения премии или бонуса по итогам года.

В Госдуме раскрыли главный риск введения обязательной 13-й зарплаты
