13 октября 2025 в 10:58

Назван топ-5 самых высокооплачиваемых профессий октября в России

IT-специалисты и сварщики возглавили рейтинг зарплат в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самыми высокооплачиваемыми профессиями октября стали дата-сайентист с зарплатой 250 тыс. рублей и DevOps-инженер — 218 тыс. рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на рекрутинговый сервис hh.ru. Сварщику предлагается 207 тыс. рублей, водителю — 204 тыс. рублей и агенту по недвижимости — 181 тыс. рублей.

Самые низкие зарплаты предлагаются дворникам — 40 тыс. рублей, уборщикам — 45,6 тыс. рублей, воспитателям — 49,7 тыс. рублей, учителям — 55,1 тыс. рублей и охранникам — 55,9 тыс. рублей. По данным hh.ru, в октябре 2025 года средняя зарплата в России достигла 80 тыс. рублей, что на 14% выше прошлогоднего уровня.

Тем временем стало известно, что за первые шесть месяцев 2025 года в России установилось минимальное за 17 лет соотношение между средними пенсиями и заработными платами. Среднемесячный заработок достиг 96 тыс. рублей, тогда как пенсионные выплаты составили 23 тыс. рублей.

Ранее HR-эксперт Юлия Санина напомнила, что сотрудники, которые демонстрировали высокую продуктивность на протяжении всего года, могут получить 13-ю зарплату в качестве поощрения. Эта выплата не закреплена в ТК РФ и не является обязательной для работодателя.

