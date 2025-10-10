Соотношение пенсий к зарплатам в России упало до уровня 2008 года

За первые шесть месяцев 2025 года в России установилось минимальное за 17 лет соотношение между средними пенсиями и заработными платами, сообщает газета «Известия». Среднемесячный заработок достиг 96 тыс. рублей, тогда как пенсионные выплаты составили 23 тыс. рублей. Таким образом, пенсии достигли лишь 24% от уровня зарплат.

Последний раз аналогичный показатель опускался ниже 25% в 2008 году. В июле 2025 года ситуация дополнительно ухудшилась: при средней зарплате 99,3 тыс. рублей и пенсии 23,5 тыс. рублей соотношение сократилось до 23,7%.

Член экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике Валерия Тумина пояснила, что такая динамика обусловлена опережающим ростом заработных плат из-за дефицита рабочей силы на фоне более умеренного увеличения пенсионных выплат.

Ранее депутат Сергей Миронов заявил о необходимости перехода на ежеквартальную индексацию пенсионных выплат. В настоящее время данная процедура осуществляется дважды в год. Политик также предложил привязать минимальный размер пенсии к потребительской корзине, которая, по его мнению, требует значительного расширения за счет включения качественных продуктов питания и широкого ассортимента непродовольственных товаров.