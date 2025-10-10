В Госдуме предложили чаще индексировать пенсии россиян

Крайне важно ввести ежеквартальную индексацию пенсий россиян, заявил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Сейчас она производится два раза в год.

Такой механизм позволит решить проблему «усыхания» пенсии из-за инфляции, — объяснил Миронов.

Глава политической силы также призвал увязать минимальный размер пенсии с потребительской корзиной. Ее надо увеличить в несколько раз и включить качественные продукты питания и широкий набор непродовольственных товаров, предложил депутат.

Помимо этого, Миронов указал на необходимость выплаты 13-й пенсии перед новогодними праздниками. Эту инициативу поддерживают не только депутаты от СРЗП, но и парламентарии от других партий.

Ранее стало известно, что россияне в среднем считают достойным размером пенсии 49 800 рублей. Самые высокие ожидания у москвичей, а самые низкие — у жителей Ярославля и Астрахани. Молодежь до 35 лет рассчитывает на 48 300 рублей, тогда как россияне старше 45 лет назвали комфортной сумму 50 800 рублей. Опрос проводился с 8 сентября по 6 октября среди 1,6 тыс. участников.