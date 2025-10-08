Россияне назвали достойный размер пенсии

Россияне в среднем считают 49 800 рублей достойным размером пенсии, сообщил РБК со ссылкой на опрос SuperJob. Наиболее высокие ожидания по выплатам у жителей Москвы, наиболее низкие — в Ярославле и Астрахани.

Как отмечается в опросе, мнения по размеру пенсии варьируются в разных возрастных группах. Так, молодежь до 35 лет считает достойной сумму 48 300 рублей, те, кто старше 45 лет, считают, что им будет достаточно получать в старости 50 800 рублей. Наиболее высокие запросы у группы россиян от 35 до 45 лет — 51 500 рублей.

Среди мужчин и женщин мнения разделились следующим образом: 50 300 рублей против 49 400 рублей. В различных городах России наиболее высокую пенсию ждут в Москве (52 500 рублей). Далее по списку идут Санкт-Петербург (51 900 рублей) и Хабаровск (50 100 рублей). Опрос проводили с 8 сентября по 6 октября среди 1,6 тысячи респондентов.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в 2026 году размер индексации страховых пенсий будет повышен, если уровень инфляции за 2025 год превысит 7,6%. Он отметил, что страховые пенсии граждан РФ в 2025 году были увеличены на величину фактической инфляции 2024 года.