Кому будут платить больше всех в 2026-м: названы самые доходные профессии

Средний доход в наименее оплачиваемых сферах составляет 41–54 тысячи рублей, тогда как в наиболее доходных отраслях он превышает этот показатель впятеро. В материале NEWS.ru — о том, сохранится ли такая разница в ближайшие годы и какие профессии будут приносить максимальный доход в 2026 году.

В каких отраслях сегодня самые низкие и высокие зарплаты

Специалисты Государственного университета управления проанализировали данные Росстата и назвали сферы деятельности с самыми низкими и высокими зарплатами в России.

Меньше всего получают работники, занятые в кожевенном производстве и производстве одежды, а также в сегменте HoReCa (аббревиатура, образованная от Hotel, Restaurant и Catering). Средняя заработная плата в этих областях составляет 41–54 тысячи рублей.

Дальше по уровню зарплат идут образование (63 тысячи рублей) и здравоохранение (72 тысячи рублей). Несмотря на социальную значимость, эти отрасли остаются ниже среднего уровня по оплате труда.

Лидеры по доходам — нефтегазовая отрасль и финансовый сектор (по 206–218 тысяч рублей). Таким образом, самые высокие зарплаты превышают самые низкие в пять раз.

Результаты исследования подтверждают: разрыв в зарплатах продолжает расти, а социально важные сферы сталкиваются с нехваткой кадров. Это определяет основные направления государственной политики, которая включает обновление системы оплаты труда в бюджетной сфере и повышение производительности в отраслях с большой численностью работников.

Все это должно привести к сокращению разрыва в оплате труда между разными отраслями экономики.

Изменится ли что-то в зарплатном рейтинге в 2026 году

«Тройка снизу» вряд ли сильно изменится, говорит в беседе с NEWS.ru экономист, член генсовета «Деловой России» Олег Николаев. При этом эксперт замечает, что данные Росстата «излишне пессимистичны». Куда более близкие к жизни агрегаторы вакансий, которые показывают несколько более высокие средние зарплаты в HoReCa: HeadHunter называет цифру около 60 тысяч рублей, а «Авито Работа» — и вовсе за 80 тысяч. Рост этих показателей по сравнению с прошлым годом довольно внушительный, замечает Николаев.

«И надо не забывать, что средние показатели — они и есть средние. Хороших шефов в рестораны ищут всегда и предлагают им хорошие зарплаты. Ну а линейный персонал с минимальными требуемыми навыками, конечно, существует в несколько иных условиях», — указывает экономист.

По мнению HR-эксперта Зулии Лоиковой, легкая промышленность и сфера HoReCa сохранят позиции в группе аутсайдеров, а вот образование и здравоохранение могут несколько улучшить свои показатели. Главные проблемы легкой промышленности (кожевенное и швейное производство) — конкуренция с дешевым импортом и низкая рентабельность, объясняет она. И здесь значительный рост зарплат возможен только при государственной поддержке и модернизации производств.

В сфере гостинично-ресторанного бизнеса (HoReCa) зарплаты сильно зависят от экономической ситуации и платежеспособного спроса. «В период экономического подъема они могут расти немного быстрее, но в целом отрасль останется в группе аутсайдеров по доходам из-за низкого порога входа, высокой доли неквалифицированного труда, продолжает собеседница NEWS.ru.

Зато в социальной сфере возможны позитивные изменения благодаря государственным программам поддержки. К 2026 году возможно некоторое приближение зарплат к среднероссийскому уровню, допускает Лоикова. По ее мнению, наибольший доход продолжат приносить отрасли с высокой добавленной стоимостью и дефицитом кадров. «IT-сектор останется лидером благодаря продолжающейся цифровизации экономики и высокому спросу на квалифицированных специалистов», — говорит эксперт.

Какие специальности будут возглавлять рейтинг доходов в 2026 году

С зарплатами все будет явно неплохо у квалифицированных инженерно-технических работников в самых разных секторах, уверен главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин. По его словам, в промышленности опережающими темпами будут расти доходы специалистов, умеющих пользоваться новейшим оборудованием и технологиями. «Будут востребованы химики и фармацевты, а также квалифицированные медики. Сохранится спрос на опытных логистов и других специалистов в сфере транспорта и внешней торговли», — перечисляет эксперт.

Наибольший доход продолжат приносить специалисты в сфере IT и разработки, особенно в области искусственного интеллекта, машинного обучения, работы с большими данными, кибербезопасности и DevOps, добавляет Лоикова. Для успеха в этой области потребуются глубокие знания программирования, математики, статистики и инженерии данных.

Эксперт также отмечает перспективность высокотехнологичной инженерии, включая микроэлектронику, робототехнику, биотехнологии и инжиниринг сложных систем. Эти направления развиваются в рамках курса на технологический суверенитет и импортозамещение.

В традиционно высокооплачиваемых направлениях — финансовом секторе и корпоративном управлении — сохранится спрос на финансовых аналитиков, инвестиционных банкиров, риск-менеджеров и топ-менеджеров. Несмотря на «зеленый переход», топливно-энергетический комплекс останется важной частью экономики, требующей инженеров-нефтяников, геологов и специалистов по энергетике.

В сфере продаж и маркетинга в высокомаржинальных отраслях будут цениться специалисты, способные продавать сложные технологические продукты и B2B-решения (решения, которые бизнес принимает, работая с другими компаниями), полагает Лоикова. Также она прогнозирует рост спроса на бизнес-психологов, которые смогут помогать компаниям поддерживать психологический климат и выводить сотрудников из состояния стресса.

Как повысить свои шансы на высокую зарплату

Чтобы получать высокие зарплаты, недостаточно просто выбрать перспективную отрасль. Требуется стать высококвалифицированным специалистом-универсалом, сочетающим технические знания с гибкими навыками, аналитическим мышлением, стрессоустойчивостью и лидерскими качествами, рассказывает Лоикова. Именно такая комбинация компетенций, по ее словам, позволяет претендовать на зарплаты «по верхней планке».

«Главное — быть лучшим в своем деле и показывать высокие результаты. Но это будет требовать постоянных усилий по обучению и после получения высшего образования», — замечает Копейкин.

