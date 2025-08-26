Зарплаты будут считать по-новому с 1 сентября: кто станет получать больше

С 1 сентября россиян ждут изменения в сфере трудового законодательства, напрямую касающиеся их доходов. В частности, средний заработок теперь будут считать по-новому. В теории это должно быть выгодно работникам. О том, вырастут ли в итоге их зарплаты и выплаты, расскажет NEWS.ru.

Что изменится для работников с 1 сентября

Новые правила расчета ночных смен

Правительство скорректировало правила оплаты работы в ночное время. Согласно новому постановлению (вступает в силу с 1 сентября), оплата труда за каждый час работы ночью не может быть ниже дневной, при этом вводится обязательная минимальная надбавка — не менее 20% от дневной ставки. То есть минимальный размер оплаты за час ночной работы считается так: оплата за час дневной работы + 20% от нее.

Руководитель вправе устанавливать ночную ставку и в более высоком размере на свое усмотрение. А если сотрудник трудится не просто ночью, но и еще сверхурочно, то он может рассчитывать на компенсацию в двойном размере.

Ночными считаются часы с 22:00 до 06:00. В пояснительной записке к постановлению указывается, что «работа ночью приводит к дополнительной физиологической и психоэмоциональной нагрузке на организм работника, требует от него повышенных трудозатрат, а при определенных обстоятельствах может создавать угрозу причинения вреда его здоровью». Чтобы компенсировать это сотруднику, работа в ночное время оплачивается по повышенному тарифу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новый расчет среднего заработка

В расчет среднего заработка с 1 сентября будут включены премиальные выплаты, различные виды надбавок и поощрений.

При этом из него исключаются не только дни отсутствия сотрудника, но и суммы, начисленные за это время. Это касается следующих ситуаций:

получение пособия по временной нетрудоспособности;

отпуск по беременности и родам;

простой по вине работодателя или по причинам, не зависящим от сторон;

участие в забастовке;

оплачиваемые выходные дни по уходу за детьми-инвалидами;

другие случаи, когда работник освобождается от работы с полным или частичным сохранением зарплаты или без оплаты.

То есть теперь при определении среднего заработка будут учитываться только фактически отработанные периоды с начислениями.

Для расчета выходного пособия будет применяться среднее число рабочих дней в месяце. Оно рассчитывается как годовое количество рабочих дней, деленное на 12. Благодаря этому можно получить объективный средний показатель, даже если сотрудник работал не по стандартному графику.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для сменного графика применяется отдельная формула. Если у вас суммированный учет рабочего времени (например, сутки через трое), пособие посчитают исходя из среднего часового заработка.

Вырастут ли выплаты у работников

Изменения в расчете зарплаты и надбавок приведут к росту итоговых выплат работникам, считает профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова.

«Не раз обсуждалось, что люди теряют деньги из-за низких доплат за ночные смены. Раньше размер надбавки на ночные часы зависел от внутреннего положения компании, и работодатель мог назначать меньше», — рассказывает собеседница NEWS.ru. Теперь ситуация изменится в связи с введением минимальной федеральной надбавки, отмечает она.

Новые правила расчета средних зарплат также будет выгодны работнику. Теперь средний дневной заработок для увольнительных будут умножать не на фактическое количество рабочих дней в месяце, а на их среднее число в году, объясняет экономист. «Такой подход обеспечивает прозрачность и справедливость начислений, минимизируя разницу в случаях значительных изменений зарплаты в последние месяцы работы», — полагает Нежникова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сложно сказать, кто в наибольшей степени выиграет от нововведений, но размеры выплат могут увеличиться, допускает в беседе с NEWS.ru доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. «Например, для расчета отпускных работодатель мог устанавливать свой расчётный период, с введением изменений для расчета будет браться только 12 месяцев. Для тех, кто не брал больничные, не был в декретном отпуске и отпуске без сохранения содержания, размер отпускных будет больше», — рассуждает эксперт .

