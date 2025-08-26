Зарплаты будут считать по-новому с 1 сентября: кто станет получать больше

С 1 сентября россиян ждут изменения в сфере трудового законодательства, напрямую касающиеся их доходов. В частности, средний заработок теперь будут считать по-новому. В теории это должно быть выгодно работникам. О том, вырастут ли в итоге их зарплаты и выплаты, расскажет NEWS.ru.
Что изменится для работников с 1 сентября
Новые правила расчета ночных смен
Правительство скорректировало правила оплаты работы в ночное время. Согласно новому постановлению (вступает в силу с 1 сентября), оплата труда за каждый час работы ночью не может быть ниже дневной, при этом вводится обязательная минимальная надбавка — не менее 20% от дневной ставки. То есть минимальный размер оплаты за час ночной работы считается так: оплата за час дневной работы + 20% от нее.
Руководитель вправе устанавливать ночную ставку и в более высоком размере на свое усмотрение. А если сотрудник трудится не просто ночью, но и еще сверхурочно, то он может рассчитывать на компенсацию в двойном размере.
Ночными считаются часы с 22:00 до 06:00. В пояснительной записке к постановлению указывается, что «работа ночью приводит к дополнительной физиологической и психоэмоциональной нагрузке на организм работника, требует от него повышенных трудозатрат, а при определенных обстоятельствах может создавать угрозу причинения вреда его здоровью». Чтобы компенсировать это сотруднику, работа в ночное время оплачивается по повышенному тарифу.
Новый расчет среднего заработка
В расчет среднего заработка с 1 сентября будут включены премиальные выплаты, различные виды надбавок и поощрений.
При этом из него исключаются не только дни отсутствия сотрудника, но и суммы, начисленные за это время. Это касается следующих ситуаций:
- получение пособия по временной нетрудоспособности;
- отпуск по беременности и родам;
- простой по вине работодателя или по причинам, не зависящим от сторон;
- участие в забастовке;
- оплачиваемые выходные дни по уходу за детьми-инвалидами;
- другие случаи, когда работник освобождается от работы с полным или частичным сохранением зарплаты или без оплаты.
То есть теперь при определении среднего заработка будут учитываться только фактически отработанные периоды с начислениями.
Для расчета выходного пособия будет применяться среднее число рабочих дней в месяце. Оно рассчитывается как годовое количество рабочих дней, деленное на 12. Благодаря этому можно получить объективный средний показатель, даже если сотрудник работал не по стандартному графику.
Для сменного графика применяется отдельная формула. Если у вас суммированный учет рабочего времени (например, сутки через трое), пособие посчитают исходя из среднего часового заработка.
Вырастут ли выплаты у работников
Изменения в расчете зарплаты и надбавок приведут к росту итоговых выплат работникам, считает профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова.
«Не раз обсуждалось, что люди теряют деньги из-за низких доплат за ночные смены. Раньше размер надбавки на ночные часы зависел от внутреннего положения компании, и работодатель мог назначать меньше», — рассказывает собеседница NEWS.ru. Теперь ситуация изменится в связи с введением минимальной федеральной надбавки, отмечает она.
Новые правила расчета средних зарплат также будет выгодны работнику. Теперь средний дневной заработок для увольнительных будут умножать не на фактическое количество рабочих дней в месяце, а на их среднее число в году, объясняет экономист. «Такой подход обеспечивает прозрачность и справедливость начислений, минимизируя разницу в случаях значительных изменений зарплаты в последние месяцы работы», — полагает Нежникова.
Сложно сказать, кто в наибольшей степени выиграет от нововведений, но размеры выплат могут увеличиться, допускает в беседе с NEWS.ru доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. «Например, для расчета отпускных работодатель мог устанавливать свой расчётный период, с введением изменений для расчета будет браться только 12 месяцев. Для тех, кто не брал больничные, не был в декретном отпуске и отпуске без сохранения содержания, размер отпускных будет больше», — рассуждает эксперт .
