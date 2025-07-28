В России с 1 октября поднимут зарплаты почти на 10%: кого коснется

В России с 1 октября поднимут зарплаты почти на 10%: кого коснется

С 1 октября в России зарплаты госслужащих будут повышены. Соответствующее указание содержится в проекте поправок к правительственному постановлению. Они предполагают индексацию на 7,6% вместо ранее запланированных 4,5%. Кому именно ждать прибавку этой осенью и вырастут ли зарплаты у тех, кто работает в коммерческом секторе, — в материале NEWS.ru.

Что известно о повышении зарплат госслужащим

С 1 октября 2025 года в России произойдет индексация зарплат государственных служащих на 7,6%. Как рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»), зарплаты поднимут в связи с ростом инфляции. Проект поправок к правительственному постановлению предусматривает увеличение с 4,5 до 7,6%. Зарплаты пересчитают с октября, но реальное повышение произойдет в ноябре.

По словам Говырина, осеннюю индексацию обеспечат только в бюджетной сфере на федеральном уровне, решение об остальных категориях работников будет в компетенции региональных властей.

Напомним, в июле Минобороны внесло проект постановления об увеличении окладов военным на 7,6% вместо 4,5%. Одновременно ведомство предложило повысить коэффициент индексации размеров страховых сумм, единовременных пособий и компенсаций на те же 7,6%.

Кому именно повысят зарплаты с 1 октября

Ежегодная индексация окладов военнослужащих и силовиков касается не всех госслужащих. Конкретный перечень должностей, профессий и званий, как и порядок повышения, устанавливаются правительством РФ.

С 1 октября 2025 года зарплаты вырастут у следующих категорий:

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту. В данном случае повышение пройдет как по воинским должностям, так и по воинским званиям;

призывники — россияне, призванные в армию в силу Закона о военной обязанности (по достижению призывного возраста от 18 до 30 лет). Для данной категории повышение пройдет только по воинским должностям;

сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП);

работники таможенных органов (ФТС);

лица, проходящие службу в войсках Росгвардии и имеющие специальные звания полиции;

сотрудники полиции (представители органов внутренних дел РФ);

сотрудники уголовно-исполнительной структуры (ФСИН);

служащие государственной противопожарной службы (ФПС);

руководящий состав федеральной фельдъегерской связи.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Будут ли расти зарплаты у всех остальных

С повышением зарплат в коммерческом секторе все не так однозначно. По закону (норма статьи 134 Трудового кодекса) работодатели обязаны индексировать зарплату всем работникам. Но порядок повышения зависит от конкретной компании — законодатели не уточняют, как она должна происходить в частном секторе.

Глава фирмы самостоятельно устанавливает механизм индексации (например привязку к официальному уровню инфляции) и ее периодичность. Кроме того, руководство может включить в акт определенное условие для повышения зарплаты, например благоприятное финансовое состояние организации.

«Работодатели частного сектора производят индексацию в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами», — рассказывает NEWS.ru профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Староверова.

По мнению предпринимателя, основателя компании «Надежный выбор» Олеси Валиулловой, в частном секторе рост зарплат будет неравномерным. «В высокомаржинальных отраслях (IT, нефтегаз) повышения возможны уже в конце 2025 года, тогда как малый бизнес самостоятельно решает вопросы повышения окладов сотрудникам», — пояснила собеседница NEWS.ru.

Что делать, если работодатель не индексирует зарплату

После опроса экспертов NEWS.ru дает несколько рекомендаций на случай, если работодатель не индексирует зарплату.

Ознакомиться с текущим уровнем зарплат по вашей должности на рынке труда, уточнить его у сотрудников из конкурирующих компаний.

Пройти несколько собеседований и получить реальное предложение работы с более высоким уровнем оплаты труда.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обратиться к непосредственному руководителю или в кадровую службу с предложением повысить зарплату. В случае отказа (но не ранее) сделать предложение с реальными цифрами предлагаемой оплаты и дополнительных условий.

Главное — не требовать повышения в ситуации, когда рынок труда не сможет предложить текущий уровень зарплаты или выше него. По мнению специалистов, индивидуальный подход выгоден работодателю. Ему будет дешевле существенно поднять заработную плату одному активному работнику, чем массово проиндексировать ее на незначительный процент всему коллективу.

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