Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 11:15

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чубушник «эльбрус»: белоснежная вершина, которая покорит ваш сад! Представьте июньский куст, усыпанный таким количеством махровых цветов, что он напоминает заснеженную горную вершину, — это чубушник «эльбрус»!

Неприхотливый богатырь высотой до 2 м, он переживает лютые морозы до −34–37 °C, летнюю засуху и мирится с любыми почвами — от супесей до суглинков. Главное: никаких болот! Посадите его даже у забытого забора — и через 2–3 года он взорвется кистями белоснежных «султанов», собранных в плотные соцветия.

Уход? Минимум: раз в пять лет вырежьте старые ветки, в жару полейте ведром воды — и он снова готов покорять вершины цветения. Аромата нет — но это плата за невероятную стойкость. Идеален в дуэте с гортензиями или как фон для роз.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

многолетники
дачники
цветы
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России назвали условие завершения СВО до 25 декабря 2025 года
Экс-премьер Украины поделился мнением о встрече Путина и Трампа на Аляске
Российские военные нанесли мощный удар по вооружениям ВСУ
В МВД предупредили о новом хитром методе телефонных мошенников
Баклажаны в духовке: невозможно оторваться! Просто, быстро и вкусно
Дело против экс-замглавы МО России расширилось до 50 томов
Армия России заняла село Колодези в ДНР
Стало известно состояние госпитализированного Бориса Щербакова
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 16 августа, проблемы
Трамп назвал лучший способ завершения украинского конфликта
Трамп поделился впечатлениями от встречи с Путиным на Аляске
В МВД сообщили детали падения каршеринга в реку в Москве
Трамп двумя словами оценил встречу с Путиным на Аляске
Трамп назвал главное условие следующей встречи с Путиным
В Совфеде назвали условие встречи Зеленского с Путиным и Трампом
Появилось видео с вылетевшим в реку автомобилем каршеринга в Москве
«Холодный душ»: военкор объяснил, что сулит для ЕС встреча Путина и Трампа
Два российских аэропорта временно закрылись
Автомобиль из каршеринга пробил заграждение и рухнул в реку в Москве
Наступление ВС РФ на Покровск, Славянск и Краматорск: сводка за 16 августа
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.