Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Чубушник «эльбрус»: белоснежная вершина, которая покорит ваш сад! Представьте июньский куст, усыпанный таким количеством махровых цветов, что он напоминает заснеженную горную вершину, — это чубушник «эльбрус»!

Неприхотливый богатырь высотой до 2 м, он переживает лютые морозы до −34–37 °C, летнюю засуху и мирится с любыми почвами — от супесей до суглинков. Главное: никаких болот! Посадите его даже у забытого забора — и через 2–3 года он взорвется кистями белоснежных «султанов», собранных в плотные соцветия.

Уход? Минимум: раз в пять лет вырежьте старые ветки, в жару полейте ведром воды — и он снова готов покорять вершины цветения. Аромата нет — но это плата за невероятную стойкость. Идеален в дуэте с гортензиями или как фон для роз.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.