Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

Эта лепешка — татарский ответ хачапури: тонкие слои теста, пропитанные маслом, хрустят снаружи и остаются мягкими внутри. Готовится без возни с дрожжами, не требует духовки и получается даже у тех, кто не любит готовить.

Для теста нужно 500 г муки просеять в подходящую емкость, слегка посолить (хватит щепотки), влить 250 мл слегка теплой (не горячей!) воды. Теперь замесите тесто и отложите его минут на 20–30. Советуем прикрыть полотенцем.

Как масса подойдет, разделите ее на равномерные кусочки. Каждый хорошенько раскатайте, смажьте маслом, сверните в рулетик и скрутите «улиткой». Следом опять раскатайте до формы лепешки.

Выпекайте катламу на сухой горячей сковороде по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. По желанию в процессе можно смазывать маслом, чтобы лепешка получилась особенно нежной и ароматной.

Совет: подавайте катламу горячей, пока она особенно мягкая и слоистая. Ее можно есть просто так, с медом, вареньем или сметаной, а также подавать к супам и мясным блюдам.

