Готовим говяжий язык правильно и без ошибок: мягкий, сочный и вкусный

Говяжий язык считают деликатесом не случайно: при правильной варке он получается мягким, сочным, подходит и для нарезки, и для салатов. Важно соблюдать время, температуру и порядок действий — тогда результат будет безупречным.

Возьмите 1 говяжий язык весом около 1–1,2 кг. Как следует промойте его под холодной проточной водой, при необходимости советуем поскоблить поверхность ножом. Переложите язык в большую кастрюлю и залейте 3 л холодной воды.

Поставьте кастрюлю на сильный огонь и доведите воду до кипения. Варите 10 минут, затем полностью слейте воду. Снова залейте язык 3 л чистой горячей воды, уменьшите огонь до среднего и доведите до слабого кипения.

Добавьте 1 очищенную луковицу, 1 очищенную морковь, 2 лаврушки и 6–8 горошин черного перца. Варите язык под крышкой при слабом кипении 2,5–3 часа, не допуская бурного кипения.

За 15 минут до окончания варки добавьте 1 столовую ложку соли. Готовность проверьте ножом: он должен легко входить в самую плотную часть языка.

Сразу после варки переложите язык в миску с холодной водой и оставьте на 5–7 минут. Аккуратно снимите кожу, начиная с толстого края. Очищенный язык нарежьте ломтиками или используйте по назначению.

Если язык плохо чистится, значит он недоварен.

Для нарезки дайте языку полностью остыть.

Бульон после варки можно использовать для супов.

