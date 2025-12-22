Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 16:15

Оливье со свежими огурцами: хрустящий и свежий вариант любимого салата

Оливье со свежими огурцами Оливье со свежими огурцами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот вариант оливье нравится тем, кто хочет чуть больше свежести и легкости. Свежий огурец приятно хрустит, делает вкус ярче и насыщеннее, а сам салат получается более воздушным. Готовится быстро, продукты доступные, а результат всегда праздничный.

Возьмите 3 картофелины, 2 моркови, 4 яйца, 200 г вареной колбасы, 2 свежих огурца, 150 г зеленого горошка, 1 небольшую луковицу, 4 ст. л. майонеза, соль по вкусу.

Отварите картофель и морковь в кожуре до мягкости — на это уйдет около 25 минут. Остудите и очистите. Отварите яйца 10 минут, охладите в холодной воде. Порежьте картофель, морковь и яйца небольшими кубиками одинакового размера, чтобы салат выглядел аккуратно.

Нарежьте колбасу кубиками. Порежьте 2 свежих огурца мелкими кусочками — они должны давать легкий хруст, но не перебивать текстуру салата. Лук мелко рубите — достаточно 1 небольшой луковицы.

Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте зеленый горошек и 4 ст. л. майонеза. Посолите, перемешайте до однородности. Оставьте салат на 10–15 минут, чтобы вкус стал более гармоничным.

Подавайте охлажденным — для Нового года, на ужин или просто так.

Салат «Парус» с чипсами: выглядит эффектно, готовится просто. Повторите на этот Новый год наш рецепт.

Читайте также
Намазка, которая скрасит новогодний стол: готовлю нежный паштет из творога — бутерброды с рыбой заиграют новыми красками
Общество
Намазка, которая скрасит новогодний стол: готовлю нежный паштет из творога — бутерброды с рыбой заиграют новыми красками
Салат «Французская любовница» на Новый год — изыски без лишних усилий
Семья и жизнь
Салат «Французская любовница» на Новый год — изыски без лишних усилий
Купите этот соус — и не узнаете бюджетную рыбу: чумовой рецепт на Новый год, как в ресторане
Общество
Купите этот соус — и не узнаете бюджетную рыбу: чумовой рецепт на Новый год, как в ресторане
Открыл, смешал, подал: гениальные рецепты с печенью трески без хлопот
Семья и жизнь
Открыл, смешал, подал: гениальные рецепты с печенью трески без хлопот
Хрустящая закуска, которая не перебивает вкус игристого
Семья и жизнь
Хрустящая закуска, которая не перебивает вкус игристого
Новый год
салаты
простой рецепт
рецепты
быстрые рецепты
кулинария
кухня
оливье
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как изменились цены на новостройки в 2025 году
Перехват БПЛА веревкой, зачистка Димитрова: новости СВО к вечеру 22 декабря
Экономист раскрыл ключевой посыл Путина во время прямой линии
Умер актер, снявшийся в «Брате» и «Бандитском Петербурге»
Врач назвала неочевидные причины зябкости в ногах
«Список Пугачевой»: названы артисты, которых никогда не простит Примадонна
Раскрыто, кто может возглавить футбольный клуб «Динамо»
На Западе испугались противоспутникового оружия России
«Это будет максимум»: Лукашенко о количестве «Орешников» в Белоруссии
В зоне СВО погиб экс-корреспондент Lenta.ru
ЕС сделал Украине «заряженный подарок» перед Новым годом
Дед Мороз рассказал о своем самом сокровенном желании
Доброволец «Ахмата» раскрыл, кто стравливает русских, чеченцев и украинцев
Почему люди бегут из новостроек в «сталинки»: конец эпохи человейников?
Оливье со свежими огурцами: хрустящий и свежий вариант любимого салата
«Геополитика»: депутат о целях терактов против генералов ВС России
Раскрыто, кто пережил кадровую чистку в офисе Зеленского
Рябков ответил на вопрос о реакции США на предложение России по ДСНВ
Умер известный детский композитор
«Маниакальная одержимость»: заместитель Лаврова обеспокоился «страхом» ЕС
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.