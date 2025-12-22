Оливье со свежими огурцами: хрустящий и свежий вариант любимого салата

Этот вариант оливье нравится тем, кто хочет чуть больше свежести и легкости. Свежий огурец приятно хрустит, делает вкус ярче и насыщеннее, а сам салат получается более воздушным. Готовится быстро, продукты доступные, а результат всегда праздничный.

Возьмите 3 картофелины, 2 моркови, 4 яйца, 200 г вареной колбасы, 2 свежих огурца, 150 г зеленого горошка, 1 небольшую луковицу, 4 ст. л. майонеза, соль по вкусу.

Отварите картофель и морковь в кожуре до мягкости — на это уйдет около 25 минут. Остудите и очистите. Отварите яйца 10 минут, охладите в холодной воде. Порежьте картофель, морковь и яйца небольшими кубиками одинакового размера, чтобы салат выглядел аккуратно.

Нарежьте колбасу кубиками. Порежьте 2 свежих огурца мелкими кусочками — они должны давать легкий хруст, но не перебивать текстуру салата. Лук мелко рубите — достаточно 1 небольшой луковицы.

Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте зеленый горошек и 4 ст. л. майонеза. Посолите, перемешайте до однородности. Оставьте салат на 10–15 минут, чтобы вкус стал более гармоничным.

Подавайте охлажденным — для Нового года, на ужин или просто так.

