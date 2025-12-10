Салат «Парус» с чипсами: эффектная закуска на праздничный стол за 10 минут

Салат «Парус» с чипсами: эффектная закуска на праздничный стол за 10 минут

Салат «Парус» — это быстрый и яркий вариант для праздничного меню. Он собирается за несколько минут, держится на самых простых ингредиентах и всегда смотрится выигрышно благодаря хрустящим чипсам. Получается нежно, свежо и очень празднично.

Отварите 1 куриное филе до готовности и остудите. Нарежьте мясо кубиками и выложите в миску. Добавьте 150 г консервированных ананасов, нарезанных небольшими кусочками. Положите 100 г тертого сыра. Разбейте 2 яйца, отварите их 10 минут, остудите и нарежьте мелкими кубиками.

Добавьте 3 столовые ложки майонеза, немного соли и перемешайте. Консистенция должна быть нежной, но не жидкой — при необходимости положите еще 1 ложку майонеза.

Выложите салат горкой на блюдо. Сверху вставьте несколько больших чипсов — 6–8 штук достаточно. Используйте плотные картофельные чипсы, которые держат форму и не ломаются.

Посыпьте салат щепоткой тертого сыра и украсьте зеленью. Перед подачей охладите блюдо 20 минут — вкус станет более гармоничным, а чипсы сохранят хруст.

Совет: чтобы чипсы не размокли, вставляйте их в салат непосредственно перед подачей.

