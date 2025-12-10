ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 09:35

Салат «Парус» с чипсами: эффектная закуска на праздничный стол за 10 минут

Салат «Парус» с чипсами: эффектная закуска на праздничный стол за 10 минут Салат «Парус» с чипсами: эффектная закуска на праздничный стол за 10 минут Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Парус» — это быстрый и яркий вариант для праздничного меню. Он собирается за несколько минут, держится на самых простых ингредиентах и всегда смотрится выигрышно благодаря хрустящим чипсам. Получается нежно, свежо и очень празднично.

Отварите 1 куриное филе до готовности и остудите. Нарежьте мясо кубиками и выложите в миску. Добавьте 150 г консервированных ананасов, нарезанных небольшими кусочками. Положите 100 г тертого сыра. Разбейте 2 яйца, отварите их 10 минут, остудите и нарежьте мелкими кубиками.

Добавьте 3 столовые ложки майонеза, немного соли и перемешайте. Консистенция должна быть нежной, но не жидкой — при необходимости положите еще 1 ложку майонеза.

Выложите салат горкой на блюдо. Сверху вставьте несколько больших чипсов — 6–8 штук достаточно. Используйте плотные картофельные чипсы, которые держат форму и не ломаются.

Посыпьте салат щепоткой тертого сыра и украсьте зеленью. Перед подачей охладите блюдо 20 минут — вкус станет более гармоничным, а чипсы сохранят хруст.

  • Совет: чтобы чипсы не размокли, вставляйте их в салат непосредственно перед подачей.

Тарталетки «Новогодний снежок» — простые и красивые. Приготовьте за 15 минут по рецепту на нашем сайте.

Читайте также
Салат хе вместо карпаччо: тонкая говядина в остром маринаде по-корейски — король любого застолья в нашем доме
Общество
Салат хе вместо карпаччо: тонкая говядина в остром маринаде по-корейски — король любого застолья в нашем доме
С сырниками больше не парюсь! Режу тесто на полоски и скручиваю в улитки. Воздушные и сладкие завитки
Общество
С сырниками больше не парюсь! Режу тесто на полоски и скручиваю в улитки. Воздушные и сладкие завитки
Котлеты теперь не жарю: семья подсела на такие фрикадельки в грибном соусе — просто, но все просят добавки
Общество
Котлеты теперь не жарю: семья подсела на такие фрикадельки в грибном соусе — просто, но все просят добавки
Мягче не бывает: готовим идеальную печень на сковороде
Семья и жизнь
Мягче не бывает: готовим идеальную печень на сковороде
Мужской выбор: тарталетки «Казанова» — простой и пикантный хит стола!
Семья и жизнь
Мужской выбор: тарталетки «Казанова» — простой и пикантный хит стола!
салаты
рецепты
простой рецепт
кулинария
кухня
быстрые рецепты
Новый год
праздники
чипсы
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач назвал главную опасность домашних настоек
Женщина пыталась уехать из Китая с килограммом червей в брюках
Возлюбленному модели Анжелики грозит восемь лет колонии за ее избиение
Звезда «Барселоны» установил рекорд Лиги чемпионов
Как выбрать ноутбук-2025/26: гид по процессорам, видеокартам и охлаждению
«Одноклассники» и профессор Дадали запускают курс «Система молодости»
Лавров поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Жена сценариста «Голубых огоньков» раскрыла причину его смерти
Лавров: Россия ценит усилия Трампа решить украинский кризис дипломатией
Круглый стол на тему финансового здоровья прошел в Технопарке «Сколково»
Лавров развеял опасения насчет войны с Европой
Эксперт объяснил, зачем на самом деле Зеленскому энергетическое перемирие
Умер сценарист «Голубых огоньков»
«Четкий приказ»: Медведчук заявил о начале процесса устранения Зеленского
В США унизили Зеленского одним советом для «глупцов»
Груша и горгонзола: неожиданное сочетание, которое покорит вас
Шойгу объяснил, что остановит «разрушительные движения» безопасности мира
В Ангарске возбудили уголовное дело из-за масштабной аварии на ТЭЦ
Живодер в российском регионе залил лошадям кислоту в рот
Осеннее восстание в теплице: как микробы спасают ваш урожай
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.