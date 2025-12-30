Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 15:38

Как избавиться от запаха в холодильнике: создаем уют в каждом уголке кухни

Как убрать неприятный запах в холодильнике — нужные бытовые шпаргалки Как убрать неприятный запах в холодильнике — нужные бытовые шпаргалки Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Неприятный запах в холодильнике способен испортить даже самые свежие продукты и создать дискомфорт на кухне. Как избавиться от запаха в холодильнике:

  • отключите прибор;

  • вытащите все продукты;

  • тщательно промойте внутренние поверхности водным раствором уксуса или соды;

  • проветрите камеру;

  • разместите внутри натуральные поглотители ароматов.

Эти простые действия помогут вернуть свежесть вашему холодильнику за несколько часов.

Откуда берется неприятный аромат

Главными виновниками становятся испортившиеся продукты, которые незаметно залежались на полках. Открытые емкости с едой, пролитые жидкости и крошки также создают благоприятную среду для размножения бактерий. Засорившийся слив для конденсата или загрязненный уплотнитель дверцы могут стать скрытыми источниками проблемы.

Борьба с запахом пластика

Новый холодильник часто пахнет пластмассой или резиной из-за производственных материалов. Протрите все внутренние поверхности раствором из столовой ложки соды на литр воды, затем оставьте дверцу открытой на сутки для проветривания. Разложите внутри активированный уголь или кофейные зерна — они отлично поглощают химические запахи.

Когда запах сигнализирует о поломке

Резкий аромат гари или расплавленного пластика указывает на неисправность электрики или компрессора. Запах аммиака говорит о протечке хладагента в старых моделях. При появлении таких признаков немедленно отключите прибор от сети и вызовите мастера.

Как избавиться от запаха в холодильнике: создаем уют в каждом уголке кухни Как избавиться от запаха в холодильнике: создаем уют в каждом уголке кухни Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поиск источника и методы устранения

Чтобы найти источник гадкого аромата и убрать его раз и навсегда, проведите ревизию и очистку.

  • Проверьте каждую полку и ящик, выбросьте сомнительные продукты.

  • Промойте все съемные детали теплой водой с мылом.

  • Для глубокой очистки используйте раствор уксуса в пропорции один к одному с водой — он убивает бактерии и нейтрализует ароматы.

  • После мытья разместите на полках емкости с содой, ломтиками лимона или натуральным углем, которые впитают остатки запаха.

Профилактика свежести

Храните продукты в герметичных контейнерах, регулярно проводите ревизию содержимого и протирайте полки влажной тряпкой. Еженедельная проверка сроков годности предотвратит появление неприятных сюрпризов.

Чистота холодильника напрямую влияет на качество хранимых продуктов и атмосферу на кухне. Регулярный уход, своевременное удаление испорченной еды и использование натуральных поглотителей запахов создадут идеальные условия для свежести.

Тем, кто ищет ответ на вопрос, как избавиться от запаха в холодильнике: начните с генеральной уборки, используйте проверенные народные средства вроде соды и уксуса, а затем поддерживайте порядок простыми ежедневными привычками. Ваш холодильник станет по-настоящему свежим уголком кухни, где каждый продукт сохранит свой натуральный вкус и аромат.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от соседского шума.

Читайте также
Рождественский шедевр: готовим утку с апельсинами
Семья и жизнь
Рождественский шедевр: готовим утку с апельсинами
Уют начинается с окна: 10 идей оформления без капитального ремонта
Общество
Уют начинается с окна: 10 идей оформления без капитального ремонта
Запах в холодильнике уйдет за минуты без химии: простой кофейный трюк, который выручает, когда гости на пороге
Общество
Запах в холодильнике уйдет за минуты без химии: простой кофейный трюк, который выручает, когда гости на пороге
Никаких мандаринов! Правильные закуски к шампанскому на Новый год
Семья и жизнь
Никаких мандаринов! Правильные закуски к шампанскому на Новый год
Всего каплю на ватный диск — вековая желтизна смывается с холодильника за секунду: копеечное средство из аптеки
Общество
Всего каплю на ватный диск — вековая желтизна смывается с холодильника за секунду: копеечное средство из аптеки
кухня
уют
запахи
советы
холодильник
лайфхаки
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Калугой закрыли небо
Тодоренко выгуляла наряд стоимостью почти 2 млн рублей
«Доминирующее положение»: в США высоко оценили позиции России в зоне СВО
Суд Майкопа арестовал неудавшегося террориста
Вам положены скидки, выплаты, выигрыши: топ новогодних разводок мошенников
Ушел из жизни советский иллюзионист
Названа дата похорон Брижит Бардо
Массовое ДТП с участием девяти машин произошло под Смоленском
Составлен список фильмов для просмотра всей семьей в новогодние праздники
Сомнолог дала советы, как восстановить режим сна после новогодней ночи
Мишустин осуществил мечты трех детей в преддверии Нового года
Известный российский комик оказался в реестре должников у приставов
Силы ПВО отбили налет дронов на два российских региона
Дизайнер перечислила ключевые тренды упаковки новогодних подарков
Нападение на школу в Адыгее: кто хотел устроить теракт, есть ли след Киева
«Радио Судного дня» удивило слушателей
Диверсант Киева планировал подорвать системы подачи газа в СКФО
Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Путин и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения России и Ирана
Размещение «Орешника» в Белоруссии назвали эффективным шагом
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.