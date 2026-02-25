Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 13:02

Коврики для ванной больше не в моде: 5 современных вариантов — красота, стиль и удобство

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ещё недавно пушистый коврик у ванны считался обязательным элементом уюта. Сегодня дизайнеры всё чаще отказываются от привычных моделей: они быстро намокают, долго сохнут и накапливают влагу. На смену им приходят более практичные, стильные и гигиеничные решения — как в хороших отелях и современных интерьерах.

Полотенце для ног, как в отеле. Один из самых модных вариантов — плотное хлопковое полотенце, которое кладут на пол после душа. Оно отлично впитывает влагу, быстро сохнет и легко стирается. Такое решение выглядит аккуратно и создаёт ощущение гостиничного комфорта. Главное — иметь пару сменных полотенец.

Каменный коврик из диатомита. Настоящий хит последних лет. Эти коврики делают из природного пористого камня, который моментально впитывает воду и высыхает за несколько минут. На поверхности не остаётся луж и разводов, а в ванной всегда сухо. Выглядит минималистично и дорого, подходит для современных интерьеров.

Деревянные решётки и поддоны. Тиковые или бамбуковые коврики всё чаще используют в ванных комнатах в стиле спа. Вода проходит сквозь рейки, ноги остаются сухими, а само покрытие хорошо проветривается. Такие модели долговечны и добавляют интерьеру природную теплоту.

Текстильные коврики из микрофибры нового поколения. Если хочется мягкости, лучше выбирать современные коврики из микрофибры. Они впитывают в несколько раз больше воды, чем обычный хлопок, быстро сохнут и не становятся «тяжёлыми» после душа. Многие модели имеют антискользящую основу.

Противоскользящие покрытия без ворса. Минималистичный вариант — тонкие силиконовые или резиновые коврики без ворса. Они не впитывают воду, легко моются и почти не заметны в интерьере. Такой вариант особенно популярен в скандинавских и японских ванных комнатах.

Ранее мы рассказывали о 4 стильных решениях для дома. Тумба в ванной больше не в моде.

Проверено редакцией
Читайте также
Тумба в ванной больше не в моде: 4 стильных решения — выглядят дороже и служат дольше
Общество
Тумба в ванной больше не в моде: 4 стильных решения — выглядят дороже и служат дольше
Как навсегда избавиться от желтых разводов на ковре без химчистки: простой домашний способ, который возвращает ворсу свежий вид и яркость
Общество
Как навсегда избавиться от желтых разводов на ковре без химчистки: простой домашний способ, который возвращает ворсу свежий вид и яркость
Натяжные потолки — прошлый век: вот 5 стильных идей, которые выбирают в 2026 году
Общество
Натяжные потолки — прошлый век: вот 5 стильных идей, которые выбирают в 2026 году
Таратута: почему это блюдо было на праздничном столе у ваших прабабушек?
Семья и жизнь
Таратута: почему это блюдо было на праздничном столе у ваших прабабушек?
В Санкт-Петербурге ограничат вход на одну из станций синей ветки
Регионы
В Санкт-Петербурге ограничат вход на одну из станций синей ветки
ванная
ковры
дом
уют
ремонт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что грозит Украине за атаки на объекты с инвестициями США
Украинские войска лишились разведывательных дронов в зоне СВО
Стало известно о судьбе второй пропавшей в Нижнем Тагиле школьницы
Мирошник нашел неожиданное значение фамилий украинских дипломатов
Улица Сталина может появиться в российском городе
В Ленинградской области мигранта заподозрили в изнасиловании пенсионерки
Стало известно, какие профессии будут актуальны в ближайшем будущем
В Минобороны раскрыли важность освобождения Графского
Мишустин объявил о налоговых льготах на выплаты при рождении детей
Проблему тарифов ЖКХ в России признали на самом высоком уровне
Мэром Липецка стал мужчина с рекламы урологической клиники
Совфед обратится к Германии из-за нераспространения ядерного оружия
В Общественной палате РФ началось формирование нового состава
В Смоленской области заговорили об эвакуации после прилета по заводу
Косметолог накормила помощницу «отрезанными» половыми губами после операции
Российский генерал предсказал будущее пилотируемой авиации
Детективы обнаружили пропавшую 24 года назад американку
Западные фармгиганты годами спонсировали российского главврача
Дочь звезды «Убийств в одном здании» найдена мертвой
Дело рэпера Oxxxymiron передали в суд
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.