Коврики для ванной больше не в моде: 5 современных вариантов — красота, стиль и удобство

Ещё недавно пушистый коврик у ванны считался обязательным элементом уюта. Сегодня дизайнеры всё чаще отказываются от привычных моделей: они быстро намокают, долго сохнут и накапливают влагу. На смену им приходят более практичные, стильные и гигиеничные решения — как в хороших отелях и современных интерьерах.

Полотенце для ног, как в отеле. Один из самых модных вариантов — плотное хлопковое полотенце, которое кладут на пол после душа. Оно отлично впитывает влагу, быстро сохнет и легко стирается. Такое решение выглядит аккуратно и создаёт ощущение гостиничного комфорта. Главное — иметь пару сменных полотенец.

Каменный коврик из диатомита. Настоящий хит последних лет. Эти коврики делают из природного пористого камня, который моментально впитывает воду и высыхает за несколько минут. На поверхности не остаётся луж и разводов, а в ванной всегда сухо. Выглядит минималистично и дорого, подходит для современных интерьеров.

Деревянные решётки и поддоны. Тиковые или бамбуковые коврики всё чаще используют в ванных комнатах в стиле спа. Вода проходит сквозь рейки, ноги остаются сухими, а само покрытие хорошо проветривается. Такие модели долговечны и добавляют интерьеру природную теплоту.

Текстильные коврики из микрофибры нового поколения. Если хочется мягкости, лучше выбирать современные коврики из микрофибры. Они впитывают в несколько раз больше воды, чем обычный хлопок, быстро сохнут и не становятся «тяжёлыми» после душа. Многие модели имеют антискользящую основу.

Противоскользящие покрытия без ворса. Минималистичный вариант — тонкие силиконовые или резиновые коврики без ворса. Они не впитывают воду, легко моются и почти не заметны в интерьере. Такой вариант особенно популярен в скандинавских и японских ванных комнатах.

