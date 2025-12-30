Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 14:35

Собираю горячее на Новый год за 10 минут и отдыхаю: лодочки из слоёного теста с мясом и картошкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Лодочки с мясом спасают в праздничной суете. В одной лодочке есть всё сразу: сочное мясо, нежный картофельный гарнир, пикантные солёные огурчики и хрустящее слоёное тесто вместо хлеба. Минимум сборки, духовка делает всё остальное — а вы спокойно отдыхаете и принимаете гостей.

Ингредиенты: слоёное бездрожжевое тесто 500 г (2 пласта по 250 г), филе свинины 300 г, лук репчатый крупный 1 шт., картофель 3–4 шт., сливочное масло 100 г, солёный огурец 1 крупный или 3–4 корнишона, яйцо 1 шт., твёрдый сыр 50 г (по желанию), соль и чёрный перец по вкусу.

Приготовление: размороженное слоёное тесто разрезают на 12 одинаковых прямоугольников, каждый слегка раскатывают и делают надрезы с двух противоположных сторон, свинину нарезают очень мелким кубиком или тонкой соломкой, лук режут мелко, картофель натирают на крупной тёрке или нарезают максимально тонкими ломтиками, солёные огурцы рубят мелким кубиком и слегка отжимают от лишнего сока, все подготовленные ингредиенты смешивают в одной миске, добавляют соль и перец, на каждый кусочек теста выкладывают начинку горкой, сверху кладут небольшой кусочек сливочного масла для сочности, тесто заворачивают с двух сторон так, чтобы надрезы оказались по центру и образовали форму лодочки, края хорошо защипывают, лодочки выкладывают на противень с бумагой для выпечки, смазывают взбитым яйцом, при желании посыпают тёртым сыром и запекают при 200 °C около 30–40 минут до полной готовности начинки и румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом с копченым окорочком и картошкой. Готовим бюджетную запеканку, от которой обалдеют все.

