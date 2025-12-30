Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 12:56

Копченый окорочок и картошка: готовим бюджетную запеканку, от которой обалдеют все

Картофельная запеканка с копчёным окороком — это вкуснятина. Иногда самые простые продукты дают по-настоящему вау-результат. Эта запеканка — именно такой случай: аромат копчёностей, нежный картофель, сливки и румяная сырная корочка. Блюдо выходит сытным, уютным и настолько вкусным, что его сметают со стола первым — проверено не раз.

Ингредиенты: копчёный окорок 250–350 г, картофель 1 кг, сливочное масло 20 г, чеснок 2–3 зубчика, соль и чёрный перец по вкусу, сливки 400 мл, тёртый сыр 150–200 г.

Приготовление: копчёный окорок нарезают небольшими кубиками, чеснок мелко рубят, картофель нарезают очень тонкими ломтиками — чем тоньше, тем нежнее получится запеканка, форму с высокими бортами смазывают сливочным маслом и присыпают частью чеснока, затем в глубокой миске соединяют картофель, окорок, соль, перец и оставшийся чеснок, хорошо перемешивают, выкладывают массу в форму, равномерно распределяют, заливают сливками и щедро посыпают тёртым сыром, после чего запекают в разогретой до 200 °C духовке 45–55 минут, а затем выключают духовку и оставляют запеканку внутри ещё на 5–10 минут, чтобы она «дошла» и стала особенно сочной.

Ранее мы готовили лодочки с курицей и картошкой — вкусное горячее блюдо. Некалорийно и мегапросто.

